Διακοπές νερού την Πέμπτη (4/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 4 Ιουνίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π)
Ασυρμάτου και Αναγνωσταρά
- ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π)
Ζάππα και Ασυρμάτου
- ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
Ζαΐμη και Θεσσαλονίκης
- ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
Αίαντος και Ιφιγένειας
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