Καλαμαριά: Προθεσμία να απολογηθεί έλαβε ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου

Αναζητούνται δύο πρόσωπα «κλειδιά» - Τι υποστήριξε ο 23χρονος

Newsbomb

Καλαμαριά: Προθεσμία να απολογηθεί έλαβε ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου

Η στιγμή που οδηγείται στον εισαγγελέα ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αντιμετωπίζοντας τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και της παράνομης οπλοκατοχής-οπλοχρησίας (η πρώτη κακουργηματική ή άλλες δύο πλημμεληματικές), η εισαγγελέας ποινικής δίωξης παρέπεμψε τον 23χρονο κατηγορούμενο για το φονικό επεισόδιο το βράδυ της Πέμπτης (12/3), στην Καλαμαριά, με θύμα έναν 20χρονο, να απολογηθεί στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία πήρε προθεσμία. Μέχρι να απολογηθεί παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, το αιματηρό επεισόδιο φαίνεται να έχει οπαδική «χροιά», καθώς δίωξη με τον νέο Αθλητικό Νόμο ασκήθηκε και εις βάρος δύο ακόμα προσώπων που βρίσκονταν μαζί με το 20χρονο θύμα και περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία.

Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημμελήματος και αφορούν τις πράξεις της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη (από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου). Από τα συγκεκριμένα εμπλεκόμενα πρόσωπα, το πρώτο έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, ενώ το δεύτερο παραμένει άγνωστο. Αναμένεται δε, να κληθούν από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση για να δώσουν εξηγήσεις για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν.

Οι ίδιες δικαστικές πηγές απέκλεισαν την εκδοχή το φονικό να συνδέεται με την υπόθεση των αυτοαποκαλούμενων «αυτόκλητων τιμωρών παιδόφιλων»- δικογραφία που είχε σχηματιστεί πρόσφατα από τις αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης και στην οποία περιλαμβανόταν το 20χρονο θύμα.

Τι κατέθεσε προανακριτικά ο 23χρονος

Εξεταζόμενος από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον τρία -άγνωστα προς τον ίδιο- άτομα, σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του, όπου κατευθυνόταν εκείνη την ώρα. Δύο ακόμα άτομα -όπως κατέθεσε- βρίσκονταν λίγο πιο μακριά από το σημείο και παρακολουθούσαν την εις βάρος του επίθεση. Η δικογραφία περιλαμβάνει κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα που περιέγραψε το αιματηρό συμβάν.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο 23χρονος, δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα του, κάποια από τα οποία με σφυρί. Για τον λόγο αυτό ζήτησε τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης η οποία διεξήχθη και συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία. Κατά πληροφορίες, από την ιατροδικαστική εξέταση φαίνεται να προκύπτει ότι φέρει κακώσεις στην περιοχή του προσώπου, ράμματα στο κεφάλι από θλαστικά τραύματα, όπως επίσης πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα.

Όσον αφορά την ανθρωποκτονία, ο 23χρονος φαίνεται να υποστήριξε ότι καθώς έπεσε στο έδαφος, χτύπησε με μαχαίρι το 20χρονο θύμα, ενεργώντας σε καθεστώς άμυνας, χωρίς να γνωρίζει ούτε πού χτυπάει, ούτε ποιον. Το μαχαίρι φαίνεται πως ήταν του κατηγορούμενου, με τον ίδιο να δικαιολογεί την κατοχή του λόγω της δουλειάς του.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
