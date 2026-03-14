Καλαμαριά: Χτύπημα στην καρδιά προκάλεσε τον θάνατο του 20χρονου

Η υπόθεση χαρακτηρίστηκε ως τραγικό περιστατικό που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης.

Ακατάσχετη αιμορραγία που προκλήθηκε έπειτα από τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά οδήγησε στον θάνατο του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Ως δράστης της επίθεσης έχει συλληφθεί ένας 23χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι μαχαίρωσε το βράδυ της Πέμπτης τον 20χρονο Κλεομένη και νωρίτερα οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο 20χρονος έχασε πάνω από 2 λίτρα αίματος ενώ η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του νεαρού έδειξε πως το θανάσιμο πλήγμα ήταν στην καρδιά.

Όπως αναφέρει η τεχνική σύμβουλος της οικογένειάς, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελένη Ζαγγελίδου, «ως προς την αιτία του θανάτου, το παιδί κατέληξε μετά από μαζική απώλεια αίματος. Η αιτία αυτού ήταν μία ρήξη του τοιχώματος της καρδιά του, από ένα νύσσον και τέμνον όργανο, όπως παραδείγματος χάρη ένα μαχαίρι. Αυτό ήταν το καίριο χτύπημα το οποίο δέχθηκε. Δέχτηκε άλλο ένα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα, όμως το καίριο ήταν το πρώτο».

«Εκτός από τα τραύματα αυτά, τα οποία οποία έχουν χαρακτήρα τέμνοντος οργάνου, υπάρχουν θλαστικά τραύματα στην περιοχή της κεφαλής από θλων όργανο, με κύριο ένα κάταγμα που έχει το παιδί στη ζυγωματική χώρα. Ο θάνατος είναι συμβατός με τον χρόνο όπως τον κατέγραψε το φωτογραφικό υλικό», πρόσθεσε η ίδια.

Σε ιατροδικαστική εξέταση υποβλήθηκε και ο 23χρονος φερόμενος ως δράστης μετά τους ισχυρισμούς του ότι δέχθηκε άγρια επίθεση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από την ιατροδικαστική εξέταση στον 23χρονο προέκυψε πως έχει ράμματα στην περιοχή του κεφαλιού μετά από θλαστικά τραύματα ενώ φέρει κακώσεις και στο πρόσωπο καθώς και πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα.

Από την πλευρά της η καθηγήτρια Ιατρικής και διευθύντρια του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ, Λήδα Κοβάτση χαρακτήρισε την δολοφονία ως ένα «τραγικό περιστατικό το οποίο και πάλι συντάραξε την πόλη μας».

«Σε σχέση με το περιστατικό το οποίο διερευνήθηκε τόσο με τις κλασικές ιατροδικαστικές μεθόδους όσο και με ολοσωματική αξονική τομογραφία θα ήθελα να ευχαριστήσω δημοσίως τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και τη Γενική Γραμματεία, Λίλιαν Βιλδιρίδου χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά τους επενέβησαν και κατέστη δυνατή η αξονική τομογραφία της σορού του θύματος χτες το βράδυ κι έτσι σήμερα θα την παραδώσουμε στους οικείους του» τόνισε η κυρία Κοβάτση.

