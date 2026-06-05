ΗΠΑ: Ζωολογικός κήπος καλωσόρισε τρεις μικρούς λεμούριους που απειλούνται με εξαφάνιση

Στις 25 Απριλίου, οι ερυθροί λεμούριοι Βαλ και Νταγκ, οι οποίοι ζουν στον ζωολογικό κήπο Wild Adventures, έφεραν στον κόσμο τρία υγιή μικρά -τον Τέιλορ, τον Ρεντ και την Μαρτζόρι

Ένας ζωολογικός κήπος στην Τζόρτζια των ΗΠΑ καλωσόρισε τρεις μικρούς ερυθρούς λεμούριους, σηματοδοτώντας ορόσημο για την διάσωση του είδους.

Οι ερυθροί λεμούριοι είναι είδος προς εξαφάνιση, καθώς μόλις 10.000 από αυτά τα ζώα ζουν στην άγρια φύση. Ζυγίζοντας περίπου 4 κιλά, οι ερυθροί λεμούριοι είναι οι μεγαλύτεροι τους είδους τους.

Αυτό που κάνει αυτά τα ζώα ακόμη πιο ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι είναι και επικονιαστές - οι μεγαλύτεροι στον κόσμο.

Αυτό συμβαίνει επειδή η χνουδωτή μύτη ενός ερυθρού λεμούριου είναι ιδανική για να συλλέγει τη γύρη των λουλουδιών και να τη μοιράζεται με άλλα ζώα, καθώς τρέφεται με φρούτα και νέκταρ. Είναι επίσης ένας από τους πιο γόνιμους λεμούριους -ικανός να γεννάει έως και 6 μικρά κάθε φορά- και είναι το μοναδικό ημερόβιο πρωτεύον στον κόσμο που αφήνει τα μικρά του σε φωλιές ενώ βγαίνει για τροφή.

Τα τρίδυμα που καλωσόρισε ο ζωολογικός κήπος

Στις 25 Απριλίου, οι ερυθροί λεμούριοι Βαλ και ο Νταγκ, οι οποίοι ζουν στον ζωολογικό κήπο Wild Adventures, έφεραν στον κόσμο τρία υγιή μικρά -τον Τέιλορ, τον Ρεντ και την Μαρτζόρι. Με την γέννηση των μικρών, υπάρχουν περίπου 590 ερυθροί λεμούριοι σε αιχμαλωσία παγκοσμίως.

Το είδος έχει καταχωριστεί από τον Κόκκινο Κατάλογο ως Κρισίμως Κινδυνεύον -την υψηλότερη κατηγορία κινδύνου- με περίπου 10.000 ερυθρούς λεμούριους να ζουν στο βορειότερο άκρο της Μαδαγασκάρης, σε δάση που εξαφανίζονται ραγδαία. Η επιτυχής αναπαραγωγή μεταξύ ζευγαριών όπως η Βαλ και ο Νταγκ συμβάλλει στο να διασφαλιστεί ότι, σε περίπτωση που αυτά τα δάση σωθούν, οι συγκεκριμένοι λεμούριοι θα μπορέσουν να γυρίσουν στο φυσικό τους περιβάλλον.