Τραγωδία στα Χανιά: Αυτοκτόνησε 40χρονος άνδρας – Έπεσε στο κενό από όροφο του Νοσοκομείου

Snapshot Ένας 40χρονος άνδρας αυτοκτόνησε πέφτοντας από όροφο του Νοσοκομείου Χανίων.

Ο άνδρας δεν ήταν νοσηλευόμενος και είχε μεταβεί στο νοσοκομείο με συγγενικό του πρόσωπο.

Φέρεται να ανέβηκε γρήγορα τις σκάλες και να έπεσε από τον 4ο ή 5ο όροφο.

Η Αστυνομία έσπευσε στο σημείο και επικρατεί μεγάλη αναστάτωση. Snapshot powered by AI

Τέλος στη ζωή του έβαλε ένας 40χρονος άνδρας, πέφτοντας το πρωί της Παρασκευής (5/6) στο κενό από όροφο του Νοσοκομείου Χανίων.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, πρόκειται για Χανιώτη, ο οποίος δεν ήταν νοσηλευόμενος και φέρεται να μετέβη σήμερα το πρωί στο Νοσοκομείο με συγγενικό του πρόσωπο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο άνδρας μόλις κατέβηκε από το αυτοκίνητο φέρεται να έτρεξε, να ανέβηκε γρήγορα τις σκάλες φτάνοντας στον 4ο ή 5ο όροφο, πηδώντας στη συνέχεια στο κενό.

Στο Νοσοκομείο έχει σπεύσει η Αστυνομία ενώ επικρατεί αναστάτωση.

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