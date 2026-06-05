Κίνηση τώρα: Χάος στους δρόμους της Αττικής - Στο «κόκκινο» Κηφισός και κεντρικές οδικές αρτηρίες

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων - Εικόνα από τον Κηφισό

Snapshot Η κίνηση το πρωί της Παρασκευής στην Αττική παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις και πολύ χαμηλές ταχύτητες σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Ο Κηφισός είναι ιδιαίτερα προβληματικός, με ουρές χιλιομέτρων και κυκλοφοριακή συμφόρηση από το Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στην Αττική Οδό, ειδικά στον κόμβο Μεταμόρφωσης προς αεροδρόμιο και μικρότερα στο ρεύμα προς Ελευσίνα κοντά σε Γέρακα και Βριλήσσια.

Η λεωφόρος Κηφισίας και η λεωφόρος Μεσογείων, κυρίως στο ύψος του Χολαργού, κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Αυξημένη είναι η κίνηση επίσης γύρω από το κέντρο της Αθήνας, το λιμάνι του Πειραιά και τη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση και το πρωί της Παρασκευής στους δρόμους της Αττικής, με κεντρικές οδικές αρτηρίες να είναι «φρακαρισμένες» και με τους οδηγούς να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.

Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται για ακόμα μία ημέρα στον Κηφισό, όπου σημειώνονται ουρές χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα, με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται από το ύψος του Αιγάλεω έως το ύψος της Νέας Ιωνίας.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική οδό, ειδικά στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, έως το Μαρούσι, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα μικροπροβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο ύψος του Γέρακα και των Βριλησσίων.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και καθ'ολη την έκταση της λεωφόρου Κηφισίας, αλλά και σε σημεία της λεωφόρου Μεσογείων, κυρίως στο ύψος του Χολαργού.

Αυξημένη είναι η κίνηση και σε δρόμους γύρω από το κέντρο, όπως και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ οι οδηγοί πρέπει να «οπλιστούν» με υπομονή και αν κινούνται στη λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στα δύο ρεύματα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

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Έπεσαν καλώδια τρόλεϊ στην Ομόνοια

Χάος έχει προκαλέσει στους δρόμους γύρω από την Ομόνοια, περιστατικό με πτώση καλωδίων τρόλεϊ που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής.

Ειδικότερα, το καλώδιο έπεσε στην πλατεία Ομονοίας με αποτέλεσμα να είναι κλειστές δυο λωρίδες κυκλοφορίας και να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό «κομφούζιο» στον άξονα Συγγρού – Βασιλίσσης Αμαλίας – Πανεπιστημίου.

Το μποτιλιαρισμα φτάνει μέχρι την πλατεία Αιγύπτου, στην Πατησίων, ενώ προβλήματα θα αντιμετωπίσουν και όσοι οδηγοί κινούνται σε Σταδίου και Πανεπιστημίου.

Συνεργεία της ΟΣΥ βρίσκονται επί τόπου και προσπαθουν να αποκαταστήσουν τη ζημιά.

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