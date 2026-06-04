Κίνηση: «Έμφραγμα» σε Κηφισό και Αττική οδό - Πού αλλού εντοπίζονται καθυστερήσεις

Snapshot Σημαντικά προβλήματα κίνησης καταγράφονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματά του από το Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία.

Στην Αττική Οδό, το ρεύμα προς το Αεροδρόμιο παρουσιάζει καθυστερήσεις 20

25 λεπτών μεταξύ κόμβου Δημοκρατίας και κόμβου Κηφισίας.

Υπάρχουν επίσης καθυστερήσεις 5

10 λεπτών στις εξόδους προς Λαμία και 5

10 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στη λεωφόρο Μεσογείων, στην Κατεχάκη και σε τμήματα της λεωφόρου Κηφισίας.

Το κέντρο της Αθήνας έχει αυξημένη κυκλοφορία αλλά χωρίς σημαντικά προβλήματα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, τη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Snapshot powered by AI

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και σήμερα στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τον Κηφισό να αποτελεί για ακόμα μία ημέρα το πιο επιβαρυμένο σημείο του οδικού δικτύου.

Ειδικότερα, τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στις εξόδους προς Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 5 έως 10 λεπτά.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

15’-20’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5’-10΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. https://t.co/vrKKyoOL5a — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 4, 2026

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, καθώς και στην Κατεχάκη και σε τμήματα της λεωφόρου Κηφισίας.

Καλύτερη εμφανίζεται η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας, όπου δεν καταγράφονται μέχρι στιγμής ιδιαίτερα προβλήματα, παρά μόνο αυξημένη κυκλοφορία και χαμηλές ταχύτητες σε επιμέρους σημεία. Η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς σημαντικές δυσχέρειες στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στην Αθανασίου Διάκου και στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

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