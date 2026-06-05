Αυτές είναι οι 100 καλύτερες παραλίες του κόσμου: Οι 4 ελληνικές που βρίσκονται στη λίστα

Snapshot Στη λίστα με τις 100 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 περιλαμβάνονται τέσσερις ελληνικές παραλίες: η Αγία Άννα στη Μύκονο, το Πορί στο Κουφονήσι και το Σαρακήνικο στη Μήλο.

Η πρώτη θέση καταλαμβάνεται από την παραλία Ζλάτνι Ρατ στην Κροατία, γνωστή για το μοναδικό της σχήμα και τις ιδανικές συνθήκες για windsurfing και kitesurfing.

Η παραλία Σαρακήνικο ξεχωρίζει λόγω του λευκού ηφαιστειακού βράχου και της δημοτικότητάς της που αυξήθηκε έπειτα από γυρίσματα μουσικού βίντεο το 2016.

Η Corona συνεργάζεται με το Tripadvisor για να προωθήσει εμπειρίες στη φύση και υποστηρίζει το πρόγραμμα Beach 100 με χρηματοδότηση σε ΜΚΟ που εργάζονται για την προστασία των παραλιών και των ωκεανών. Snapshot powered by AI

Από τις Σεϋχέλλες και την Κροατία, μέχρι την Ουαλία και την Ελλάδα αποκαλύφθηκαν οι 100 καλύτερες παραλίες του κόσμου. Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ωκεανών στις 8 Ιουνίου, η Corona ανακοίνωσε την επιστροφή του ετήσιου παγκόσμιου οδηγού παραλιών της, του Corona Beach 100 για το 2026. Πολλές από τις παραλίες έχουν συμπεριληφθεί στο παρελθόν στον κατάλογο, 27 όμως είναι νέες στη λίστα. Ακολουθεί μια λεπτομερής ματιά σε αυτές τις νέες προσθήκες, που πιθανότατα θα εμπνεύσουν τις επόμενες διακοπές μας στην παραλία.

Πρώτη στη λίστα είναι η Ζλάτνι Ρατ (Zlatni Rat), γνωστή και ως «Χρυσό Κέρας», η διασημότερη παραλία της Κροατίας. Βρίσκεται στη νότια ακτή του νησιού Μπρατς, μόλις 2 χιλιόμετρα δυτικά από το γραφικό λιμάνι του Μπολ. Είναι μια εντυπωσιακή παραλία με λευκό βότσαλο, το σχήμα της οποίας αλλάζει συνεχώς ανάλογα με τη φορά των ανέμων, των κυμάτων και των θαλάσσιων ρευμάτων. Αποτελεί κορυφαίο προορισμό για windsurfing και kitesurfing λόγω των ιδανικών ανέμων που φυσούν στην περιοχή. Περιβάλλεται από πεντακάθαρα, κρυστάλλινα νερά που ξεκινούν από γαλάζιο και βαθαίνουν σε σκούρο μπλε

H παραλία Αγία Άννα

Aκολουθεί η Αγία Άννα στον Καλαφάτη της Μυκόνου, μια από τις πιο μικρές παραλίες του νησιού. Είναι αμμώδης, με γαλαζοπράσινα νερά και διαθέτει οργάνωση αν και όχι σε όλο το μήκος της. Την προτιμούν εκείνοι που γνωρίζουν καλά το νησί και θέλουν να απολαύσουν τον ήλιο και την θάλασσα σε συνδυασμό με υψηλής ποιότητας παροχές, χωρίς όμως την πολυκοσμία άλλων παραλιών.

Η Μύκονος είναι γνωστή ως ένα πολύβουο κέντρο - γι' αυτό και πολλοί κατευθύνονται στις πιο ήσυχες ακτές της, αναζητώντας ήρεμα νερά και γαλήνη. Από το 1967, η ταβέρνα Νικόλας είναι το ιδανικό μέρος για τους επισκέπτες, σερβίροντας φρέσκα θαλασσινά και άψογη θέα. Είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσει κανείς και είναι καλύτερο να το επισκεφθεί τον Μάιο και τον Ιούνιο, πριν η θερμοκρασία ανέβει πολύ, σημειώνει ο οδηγός.

Tην πρώτη δεκάσα συμπληρώνουν οι παραλίες Αλέγκρια στις Φιλιππίνες, Ανακένα στη Χιλή, Ανς Σορσ ντ'Αρζάν στις Σεϋχέλλες, Πραία ντε Άτινς/Λενσόις Μαρανιένσες στη Βραζιλία, Μπαία Μπουσταμάντε στην Αργεντινή, Μπαία ντε λας Ακίλας στη Δομινικανή Δημοκρατία και Μπαιάδο Σάντσο στη Βραζιλία.

Οι άλλες δύο ελληνικές παραλίες στον κατάλογο είναι το Πορί στο Κουφονήσι και το Σαρακήνικο της Μήλου.

Το Πορί στα Κουφονήσια

«Η Ελλάδα είναι γνωστή για τις εντυπωσιακές ακτές της - και η παραλία Σαρακήνικο είναι ένα από τα αξιοθέατα. Σαν σκηνή από διαστημική ταινία, το Σαρακήνικο είναι λιγότερο μία αμμώδης ελληνική παραλία και περισσότερο λευκός ηφαιστειακός βράχος. Είναι μοναδική και εντυπωσιακή, και έχει εκτοξευθεί σε δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια, αφότου χρησιμοποιήθηκε για τα γυρίσματα του μουσικού βίντεο για το τραγούδι This Girl των Kungs το 2016. Το μερικώς βυθισμένο ναυάγιο που βρίσκεται ακριβώς στην ανοιχτή θάλασσα, είναι ένα κομμάτι ιστορίας που έχει γίνει...ένα μέρος του τοπίου»

Στις νέες προσθήκες του καταλόγου περιλαμβάνεται επίσης η παραλία Μποέμ στην Τουρκία, ένας συνδυασμός τοπικής ατμόσφαιρας, απίστευτης θέας και DJs που παίζουν μουσική για να συνοδεύσουν το ηλιοβασίλεμα. Βρίσκεται στο Τσεσμέ, το οποίο αποτελεί πρωτεύουσα του windsurfing εδώ και δεκαετίες, είναι ιδανικό μέρος για surfing και είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στους κορυφαίους kitesurfers.

H παραλία Cala Mondrago

Η παραλία Cala Mondragó στη Μαγιόρκα της Ισπανίας είναι η επόμενη στη λίστα Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι μια παραλία της Μαγιόρκα βρίσκεται στις 100 κορυφαίες, δεδομένης της φήμης της περιοχής για τις υπέροχες παραλίες της.

Ο προστατευόμενος κόλπος Cala Mondragó πλαισιώνεται από πευκοδάσος, ασβεστόλιθους και αμμόλοφους - που σημαίνει ότι όχι μόνο τα νερά παραμένουν καθαρά, αλλά η γύρω περιοχή είναι απαλλαγμένη από εστιατόρια-παγίδες τουριστών και πολυώροφα ξενοδοχεία. Είναι προστατευόμενο φυσικό πάρκο από το 1992 και προσφέρει πολλές δραστηριότητες, όπως κολύμβηση με αναπνευστήρα και καγιάκ σε δυσπρόσιτους όρμους.

Οι 100 καλύτερες παραλίες του κόσμου

1. Ζλάτνι Ρατ, Κροατία

2. Αγία Άννα, Ελλάδα

3. Παραλία Αϊγουαμπλάβα, Ισπανία

4. Παραλία Αλέγκρια, Φιλιππίνες

5. Παραλία Ανακένα, Χιλή

6. Anse Source d'Argent, Σεϋχέλλες

7. Praia de Atins / Lençois Maranehenses, Βραζιλία

8. Bahía Bustamante, Αργεντινή

9. Bahía de las Águilas, Δομινικανή Δημοκρατία

10. Μπάιαdo Sancho (Fernando de Noronha), Βραζιλία

11. Μπάια Βέρντε, Ιταλία

12. Αγωγός Banzai, Χαβάη

13. Barafundle Bay Pembrokeshire, Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο

14. Παραλία Μποέμ, Τουρκία

15. Παραλία Boulders, Νότια Αφρική

16. Κάλα Ντομέστικα, Ιταλία

17. Cala Mondragó, Μαγιόρκα, Ισπανία

18. Κάλα Σαλάντα, Ισπανία

19. Calanque d'En-Vau στο Cassis της Γαλλίας

20. Παραλία Caleta Cóndor, Χιλή

21. Καμπς Μπέι, Νότια Αφρική

22. Παραλία Chepes, Ονδούρα

23. Παραλία Cloud 9, Φιλιππίνες

24. Κοπακαμπάνα, Βραζιλία

25. Corona Island / Islas Del Rosario, Κολομβία

26. Κόξ Μπέι, Καναδάς

27. Παραλία Crash Boat, Πουέρτο Ρίκο

28. Αμμόλοφος του Πιλά, Γαλλία

29. Ελαφονήσι, Ελλάδα

30. Παραλία Φίστραλ, Ηνωμένο Βασίλειο

31. Παραλία Φλαμένκο, Πουέρτο Ρίκο

32. Παραλία Gulangyu, Κίνα

33. Χιρικέτια, Σρι Λάνκα

34. Παραλία Χουαντσάκο, Περού

35. Isla Perro (Σαν Μπλας), Παναμάς

36. Παραλία Τζοντογκαχάμα, Ιαπωνία

37. Νησί Κο Μακ, Ταϊλάνδη

38. Κράαλμπααϊ, Νότια Αφρική

39. Παραλία Λα Μίνα Πίσκο, Περού

40. La Pelosa, Σαρδηνία, Ιταλία

41. Λεγκίρα, Μαρόκο

42. Μικρό Νησί Κορν, Νικαράγουα

43. Παραλία Little Cove, Καναδάς

44. Ilha Do Amor, Alter do Chao, Βραζιλία

45. Λάκι Μπέι, Αυστραλία

46. ​​Παραλία Μαδέρα, Βραζιλία

47. Μανκόρα, Περού

48. Κόλπος Μάνου, Νέα Ζηλανδία

49. Λιμνοθάλασσα McBean (Σαν Αντρές), Κολομβία

50. Παραλία Νάκπαν, Φιλιππίνες

51. Νόσι Ιραντζά, Μαδαγασκάρη

52. Νησί One Foot, Νήσοι Κουκ

53. Παραλία Padar, Ινδονησία

54. Παραλία Παλομίνο, Κολομβία

55. Παραλία Πορί, Κουφονήσι, Ελλάδα

56. Παραλία Πιλάρ, Κούβα

57. Pink Beach Labuan Bajo, Ινδονησία

58. Pipe Creek Sandbar, Μπαχάμες

59. Παραλία Πλασένσια, Μπελίζ

60. Plage de la Dune du Sud, Καναδάς

61. Playa Balandra, Λα Παζ, Μεξικό

62. Πλάγια Καριζαλίγιο, Μεξικό

63. Πλάγια Κόκλες, Κόστα Ρίκα

64. Πλάγια Κοντσάλ, Κόστα Ρίκα

65. Playa Del Cabo / Tayrona, Κολομβία

66. Playa El Tunco, Ελ Σαλβαδόρ

67. Playa Ermitaño, Δομινικανή Δημοκρατία

68. Playa Escondida, Nayarit, Μεξικό

69. Playa Los Barriles, Μεξικό

70. Playa Mangos - Ometepe, Νικαράγουα

71. Πλάγια Μάνσα, Ουρουγουάη

72. Πλάγια Σουρ, Ουρουγουάη

73. Πλάγια Ουβίτα, Κόστα Ρίκα

74. Πλάγια Βενάο, Παναμάς

75. Grandes Playas De Corralejo, Ισπανία

76. Praia da Comporta, Πορτογαλία

77. Praia da Engenhoca, Βραζιλία

78. Praia do Bonete, Ilhabela, Βραζιλία

79. Πράια ντο Ρόσα, Βραζιλία

80. Πούντα ντε Λόμπος, Χιλή

81. Παραλία Railay, Ταϊλάνδη

82. Riyue Bay (Hainan, Wanning), Κίνα

83. Σάκο ντο Μαμανγκουά, Βραζιλία

84. Σαν Βίτο Λο Κάπο, Ιταλία

85. Παραλία São Miguel dos Milagres, Βραζιλία

86. Παραλία Σαρακήνικο, Ελλάδα

87. Παραλία Sea Me, Τουρκία

88. Σες Ιγιέτες, Ισπανία

89. Παραλία Seven Mile, Νησιά Κέιμαν

90. Σράουντ Κέι, Μπαχάμες

91.Soi Sim Beach, Ha Long Bay, Βιετνάμ

92. Παραλία Taipu de Fora, Βραζιλία

93. Νήσος Ταβαρούα, Φίτζι

94. Παραλία Τόφο, Μοζαμβίκη

95. Κόλπος Τορτούγκα, Ισημερινός

96. Παραλία Τουλούμ, Μεξικό

97. Παραλία Villa Tacul, Αργεντινή

98. Γουόρικ Λονγκ Μπέι, Βερμούδες

99. Παραλία Γουάιτχεϊβεν, Αυστραλία

100. Παραλία Wilderness, Νότια Αφρική

Πέρα από τη διάκριση αυτών των παραλιών, η Corona προσκαλεί ανθρώπους σε όλο τον κόοσμο να βγουν στην ύπαιθρο μέσω μιας συνεργασίας με το Tripadvisor, η οποία προσφέρει πρόσβαση σε χιλιάδες εμπειρίες με επίκεντρο τη φύση. Οι κωδικοί QR στη συσκευασία επιτρέπουν στους καταναλωτές να κερδίζουν επιλεγμένα δρομολόγια, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ ψηφιακής έμπνευσης και φυσικής δράσης.

Η Corona επεκτείνει επίσης το πρόγραμμα επιχορηγήσεων Beach 100 με την Oceanic Global, παρέχοντας άμεση χρηματοδότηση σε τοπικές ΜΚΟ που υποστηρίζουν την αποκατάσταση των παραλιών, την προστασία των ωκεανών και την ανθεκτικότητα των ακτών σε όλο τον κόσμο.