Δημογλίδου για δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: Τι αποκάλυψε ο κατηγορούμενος στην αστυνομία

Το θύμα και ο φερόμενος ως δράστης ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες της Θεσσαλονίκης, ωστόσο δεν προκύπτουν οπαδικά κίνητρα για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου. Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε την παρέα των τριών νεαρών και ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από αυτούς, με αποτέλεσμα να αντιδράσει.

Η αστυνομία αναζητά ακόμη δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό και κατηγορούνται για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, καθώς και ο κατηγορούμενος ήταν εμφανώς χτυπημένος. Όπως σημείωσε η κ. Δημογλίδου, κανένα από τα τέσσερα άτομα δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει προηγούμενη αντιπαράθεση μεταξύ τους.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε ότι θα υπάρξει πιο σαφής εικόνα για τις συνθήκες της υπόθεσης όταν εντοπιστούν και συλληφθούν και οι άλλοι δύο εμπλεκόμενοι.

Παράλληλα, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι συνάντησε τυχαία τα τρία άτομα, τα οποία –όπως ισχυρίζεται– του επιτέθηκαν ξαφνικά, χωρίς να γνωρίζει τον λόγο. Η αστυνομία εξετάζει αν οι εμπλεκόμενοι γνωρίζονταν μεταξύ τους ή αν προηγήθηκε κάποιο περιστατικό που δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

«Προφανώς υπάρχει κάτι μεταξύ τους που δεν έχει αναφερθεί ακόμη στην αστυνομία», σημείωσε η κ. Δημογλίδου.

Τέλος, υπογράμμισε ότι ήδη έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης στην περιοχή, ενώ απηύθυνε έκκληση να μην δοθεί έμφαση σε χρώματα και οπαδικές ταυτότητες.

«Δεν πρέπει να κοιτάμε χρώματα και ομάδες. Εδώ έχουμε τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου. Πρέπει να επιμείνουμε στο ότι ένας νεαρός έχασε τόσο άδικα τη ζωή του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

