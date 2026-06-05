Χαλκίδα: Διέλυσαν μπαρ για να αναγκάσουν τον ιδιοκτήτη να πληρώσει προστασία

Snapshot Δύο μπράβοι εισέβαλαν σε νυχτερινό μαγαζί στη Νέα Αρτάκη Χαλκίδας, προκάλεσαν φθορές και απείλησαν τον ιδιοκτήτη.

Οι δράστες εκσφενδόνισαν σκαμπό, καρέκλες και έσπασαν μπουκάλια μέσα στο κατάστημα.

Η επίθεση φαίνεται να προκλήθηκε από την απαίτηση των δραστών να μην προσληφθεί συγκεκριμένη υπάλληλος.

Η αστυνομία συνέλαβε τους δράστες, οι οποίοι αντιστάθηκαν και προσπάθησαν να μαχαιρώσουν τους αστυνομικούς.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δράστες αφορούν παράβαση του νόμου περί όπλων και απειλή κατά της ζωής. Snapshot powered by AI

Δύο μπράβοι εισέβαλαν σε νυχτερινό μαγαζί στη Νέα Αρτάκη Χαλκίδας, προκαλώντας φθορές και απειλώντας τον ιδιοκτήτη.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, οι δύο δράστες, γνωστοί στην περιοχή για την εγκληματική τους δράση, εισέβαλαν μέσα στο κατάστημα και σε κατάσταση αμόκ εκσφενδόνισαν σκαμπό και καρέκλες, σπάνε μπουκάλια και απειλούν τον ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με το Mega, αφορμή φαίνεται πως στάθηκε η απαίτηση που είχαν να μην προσλάβει ο ιδιοκτήτης μία συγκεκριμένη υπάλληλο στο μαγαζί του.

Η κάμερα ασφαλείας του καταστήματος κατέγραψε το περιστατικό ενώ η αστυνομία επενέβη άμεσα, περνώντας χειροπέδες στους δράστες, οι οποίοι αντιστάθηκαν. Μάλιστα αποπειράθηκαν να μαχαιρώσουν τους αστυνομικούς, ενώ κατά την έρευνα βρέθηκε στην κατοχή τους κατσαβίδι.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν παράβαση του νόμου περί όπλων και απειλή κατά της ζωής.

Δείτε το βίντεο του Mega:

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