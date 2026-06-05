Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (5/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (5/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

5/6/2026 8:00:00 πμ

5/6/2026 10:30:00 πμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΜΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ απο κάθετο: ΣΥΡΟΥ έως κάθετο: ΣΑΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΜΟΥ απο κάθετο: ΤΑΜΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

676

Κατασκευές

5/6/2026 8:00:00 πμ

5/6/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΡΙΒΑ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός: Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΡΙΒΑ ΝΟ 7 - 11 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

674

Κατασκευές

5/6/2026 8:00:00 πμ

5/6/2026 12:00:00 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: Δ. ΑΚΡΙΤΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

550

Κατασκευές

5/6/2026 8:00:00 πμ

5/6/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ απο κάθετο: ΝΕΦΕΛΗΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΝΕΦΕΛΗΣ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

642

Λειτουργία

5/6/2026 8:00:00 πμ

5/6/2026 1:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΔΙΔΟΤΟΥ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 25 - 27 από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

622

Λειτουργία

5/6/2026 8:00:00 πμ

5/6/2026 2:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ έως κάθετο: ΝΕΣΤΟΡΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΣΤΟΡΟΣ απο κάθετο: ΒΑΜΒΑ έως κάθετο: ΔΕΞΙΠΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Κατασκευές

5/6/2026 8:00:00 πμ

5/6/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΙΘΩΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ, ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ, ΚΕΔΡΗΝΟΥ, ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ, ΣΤ. ΛΑΪΟΥ, ΜΑΙΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΒΡΑΣΤΟΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

382

Κατασκευές

5/6/2026 8:00:00 πμ

5/6/2026 4:00:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Νο41 ΚΑΙ Νο43

Κατασκευές

5/6/2026 8:00:00 πμ

5/6/2026 5:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ ΟΔΟΙ: ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ, ΜΥΚΟΝΟΥ, ΤΡΙΤΩΝΟΣ, ΝΗΡΗΙΔΩΝ, ΜΟΛΠΗΣ, ΚΟΡΔΕΛΑ ΑΝΔΡΕΑ, ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

456

Λειτουργία

5/6/2026 8:00:00 πμ

5/6/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΕΡΑΤΕΑ ΟΔΟΙ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ:ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1663

Λειτουργία

5/6/2026 8:00:00 πμ

5/6/2026 5:00:00 μμ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΓΩΝΙΑ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ

12

Συντήρηση

5/6/2026 8:30:00 πμ

5/6/2026 11:30:00 πμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΜΙΛΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΙΜΑΝΗ απο κάθετο: ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

647

Κατασκευές

5/6/2026 8:30:00 πμ

5/6/2026 4:30:00 μμ

ΙΛΙΟΥ

ΑΡΤΗΣ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ - ΑΡΑΧΘΟΥ - ΑΓΝΑΝΤΩΝ - ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

239

Λειτουργία

5/6/2026 9:00:00 πμ

5/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΣΚΙΠΗ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ απο κάθετο: ΤΗΝΙΩΝ έως κάθετο: ΣΚΙΠΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ ΝΟ 139 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

675

Κατασκευές

5/6/2026 9:00:00 πμ

5/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΙΠΗ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΣΙΩΚΟΥ έως κάθετο: ΣΚΙΠΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΙΠΗ ΝΟ 45, ΝΟ 47, ΝΟ 49, ΝΟ 56 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

678

Κατασκευές

5/6/2026 10:00:00 πμ

5/6/2026 12:30:00 μμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΝΗΘΟΣ απο κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ έως κάθετο: ΠΕΝΤΕΛΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΝΤΕΛΗΣ απο κάθετο: ΠΑΡΝΗΘΟΣ έως κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ

667

Κατασκευές

5/6/2026 11:00:00 πμ

5/6/2026 3:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ απο κάθετο: ΚΑΡΠΟΥ έως κάθετο: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΠΟΥ απο κάθετο: ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ έως κάθετο: ΠΥΘΕΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΛΑΝΤΙΑΣ απο κάθετο: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΠΥΘΕΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΜΕΛΑΝΤΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ

670

Κατασκευές

5/6/2026 11:30:00 πμ

5/6/2026 3:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΙΝΑΡΟΥ απο κάθετο: ΓΕΩΡ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ απο κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ έως κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΑΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ

669

Κατασκευές

5/6/2026 2:00:00 μμ

5/6/2026 3:30:00 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΜΝΗΝΩΝ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 02:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ από: 02:00 μμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ από: 02:00 μμ έως: 03:30 μμ

668

Κατασκευές

6/6/2026 8:00:00 πμ

6/6/2026 12:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: Λ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΠΟΤΣΑΡΗ απο κάθετο: Λ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:11ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός διαρρηκτών από ιδιοκτήτη σπιτιού με ρόπαλο του μπέιζμπολ - Συνελήφθησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι

08:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: «Κλείδωσε» ο Κυρανάκης για τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Πώς οι εύθραυστες εκεχειρίες του Τραμπ απέτυχαν να σταματήσουν τη βία στη Μέση Ανατολή

08:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα πολυτελή Ι.Χ. «ανθίζουν» στην Ελλάδα παρά τις διεθνείς αναταράξεις – Οι μάρκες που συγκινούν τα «παχιά» πορτοφόλια

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ford Mustang του Paul Newman πωλείται σε δημοπρασία

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Άλσος Βεΐκου: Βίντεο-ντοκουμέντο με τον μελισσοκόμο να φεύγει από το σημείο - Ταυτοποιήθηκε κι αναζητείται για να συλληφθεί

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (5/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:46ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 4.747 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο – Ο πίνακας με τις ειδικότητες

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Κολοσσιαία γεωλογική δομή ανακαλύφθηκε κάτω από τους πάγους της Ανταρκτικής

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Προτείνει συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο σε ανοιχτή επιστολή προς τον Πούτιν - «'Ηρθε η ώρα να επιλέξουμε την ειρήνη»

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Μαρζάν Σατραπί: Μπορεί η βαθιά θλίψη να οδηγήσει στο θάνατο; Τι είναι το σύνδρομο της «ραγισμένης καρδιάς»

07:32ΜΑΝΤΕΙΟ

Πράσινοι εφιάλτες στο ΠΑΣΟΚ, Κόκκινα σενάρια για ΣΥΡΙΖΑ

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε νωρίτερα ο ενοικιαστής: Τι οφείλει στον ιδιοκτήτη και ποια είναι τα δικαιώματά του

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρόταση από την Φινλανδία για Ευρωπαϊκή Ένωση τριών ηπείρων και 40 κρατών - Μέσα Τουρκία και Καναδάς

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λιγνάδης: Ξεκινάει η δίκη του σε δεύτερο βαθμό

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (5/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Λειψυδρία στα ελληνικά νησιά - Το καλοκαίρι δοκιμάζει τις αντοχές

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμάτα: Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 41χρονος - Τι φέρεται να υποστηρίζει - Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. ψηφιακά αρχεία

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης κλειδώνει τον νέο γραμματέα της ΚΟ– Στο τραπέζι διορθωτικές κινήσεις στην κυβέρνηση και επιστροφές έμπειρων στελεχών

06:52LIFESTYLE

Οι πρώτες σειρές που ανακοινώθηκαν για την επόμενη σεζόν – Δυνατές ιστορίες, all star cast

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:44ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στο Χόλιγουντ: Δολοφονήθηκε ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι, δράστης ο γιος της συντρόφου του

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε νωρίτερα ο ενοικιαστής: Τι οφείλει στον ιδιοκτήτη και ποια είναι τα δικαιώματά του

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Άλσος Βεΐκου: Βίντεο-ντοκουμέντο με τον μελισσοκόμο να φεύγει από το σημείο - Ταυτοποιήθηκε κι αναζητείται για να συλληφθεί

06:52LIFESTYLE

Οι πρώτες σειρές που ανακοινώθηκαν για την επόμενη σεζόν – Δυνατές ιστορίες, all star cast

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συνελήφθη γνωστός τραγουδιστής με την κατηγορία της αποπλάνησης 14χρονης

19:22ΕΥ ΖΗΝ

Τι αλλάζει στο τριχωτό της κεφαλής όταν λούζεστε μόνο μία φορά την εβδομάδα

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Το γέλιο και η ειρωνεία σε Γερμανό δημοσιογράφο - «Η χώρα σου ετοιμάζεται για πόλεμο;»

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά δημοσιεύματα: Ελληνικό σκάφος του Λιμενικού πανικοβλήθηκε όταν εμφανίστηκε τουρκικό υποβρύχιο - Βίντεο

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Η ώρα της ισοφάρισης ή του απόλυτου πλεονεκτήματος

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμάτα: Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 41χρονος - Τι φέρεται να υποστηρίζει - Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. ψηφιακά αρχεία

06:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βριλήσσια: Έκρηξη σε ΑΤΜ τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης κλειδώνει τον νέο γραμματέα της ΚΟ– Στο τραπέζι διορθωτικές κινήσεις στην κυβέρνηση και επιστροφές έμπειρων στελεχών

07:46ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 4.747 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο – Ο πίνακας με τις ειδικότητες

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Αγχόνη για τους δύο Πακιστανούς που βίασαν ομαδικά Γαλλίδα τουρίστρια μπροστά στα 3 παιδιά της

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λιγνάδης: Ξεκινάει η δίκη του σε δεύτερο βαθμό

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Σπαρακτική ανάρτηση από τον Υπάτιο Πατμάνογλου 9 χρόνια μετά το τροχαίο που έχασε σύζυγο και γιο - «Η πληγή δεν κλείνει, κρύβεται»

22:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου έως τα μέσα Ιουνίου 

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε πεζή

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης περιέγραψε πώς φαίνεται η Γη από το διάστημα: «Βλέπουμε το σημάδι του ανθρώπου στη φύση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ