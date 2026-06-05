Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (5/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
5/6/2026 8:00:00 πμ
5/6/2026 10:30:00 πμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΜΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ απο κάθετο: ΣΥΡΟΥ έως κάθετο: ΣΑΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΜΟΥ απο κάθετο: ΤΑΜΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
676
Κατασκευές
5/6/2026 8:00:00 πμ
5/6/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΡΙΒΑ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός: Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΡΙΒΑ ΝΟ 7 - 11 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
674
Κατασκευές
5/6/2026 8:00:00 πμ
5/6/2026 12:00:00 μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: Δ. ΑΚΡΙΤΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
550
Κατασκευές
5/6/2026 8:00:00 πμ
5/6/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ απο κάθετο: ΝΕΦΕΛΗΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΝΕΦΕΛΗΣ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
642
Λειτουργία
5/6/2026 8:00:00 πμ
5/6/2026 1:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΔΙΔΟΤΟΥ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 25 - 27 από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ
622
Λειτουργία
5/6/2026 8:00:00 πμ
5/6/2026 2:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ έως κάθετο: ΝΕΣΤΟΡΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΣΤΟΡΟΣ απο κάθετο: ΒΑΜΒΑ έως κάθετο: ΔΕΞΙΠΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
5/6/2026 8:00:00 πμ
5/6/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΙΘΩΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ, ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ, ΚΕΔΡΗΝΟΥ, ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ, ΣΤ. ΛΑΪΟΥ, ΜΑΙΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΒΡΑΣΤΟΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.
382
Κατασκευές
5/6/2026 8:00:00 πμ
5/6/2026 4:00:00 μμ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Νο41 ΚΑΙ Νο43
Κατασκευές
5/6/2026 8:00:00 πμ
5/6/2026 5:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΙΟ ΟΔΟΙ: ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ, ΜΥΚΟΝΟΥ, ΤΡΙΤΩΝΟΣ, ΝΗΡΗΙΔΩΝ, ΜΟΛΠΗΣ, ΚΟΡΔΕΛΑ ΑΝΔΡΕΑ, ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
456
Λειτουργία
5/6/2026 8:00:00 πμ
5/6/2026 5:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΕΡΑΤΕΑ ΟΔΟΙ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ:ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1663
Λειτουργία
5/6/2026 8:00:00 πμ
5/6/2026 5:00:00 μμ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΓΩΝΙΑ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ
12
Συντήρηση
5/6/2026 8:30:00 πμ
5/6/2026 11:30:00 πμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΜΙΛΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΙΜΑΝΗ απο κάθετο: ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ
647
Κατασκευές
5/6/2026 8:30:00 πμ
5/6/2026 4:30:00 μμ
ΙΛΙΟΥ
ΑΡΤΗΣ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ - ΑΡΑΧΘΟΥ - ΑΓΝΑΝΤΩΝ - ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
239
Λειτουργία
5/6/2026 9:00:00 πμ
5/6/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΣΚΙΠΗ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ απο κάθετο: ΤΗΝΙΩΝ έως κάθετο: ΣΚΙΠΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ ΝΟ 139 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
675
Κατασκευές
5/6/2026 9:00:00 πμ
5/6/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΙΠΗ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΣΙΩΚΟΥ έως κάθετο: ΣΚΙΠΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΙΠΗ ΝΟ 45, ΝΟ 47, ΝΟ 49, ΝΟ 56 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
678
Κατασκευές
5/6/2026 10:00:00 πμ
5/6/2026 12:30:00 μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΝΗΘΟΣ απο κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ έως κάθετο: ΠΕΝΤΕΛΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΝΤΕΛΗΣ απο κάθετο: ΠΑΡΝΗΘΟΣ έως κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ
667
Κατασκευές
5/6/2026 11:00:00 πμ
5/6/2026 3:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ απο κάθετο: ΚΑΡΠΟΥ έως κάθετο: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΠΟΥ απο κάθετο: ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ έως κάθετο: ΠΥΘΕΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΛΑΝΤΙΑΣ απο κάθετο: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΠΥΘΕΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΜΕΛΑΝΤΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
670
Κατασκευές
5/6/2026 11:30:00 πμ
5/6/2026 3:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΙΝΑΡΟΥ απο κάθετο: ΓΕΩΡ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ απο κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ έως κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΑΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ
669
Κατασκευές
5/6/2026 2:00:00 μμ
5/6/2026 3:30:00 μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΜΝΗΝΩΝ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 02:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ από: 02:00 μμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ από: 02:00 μμ έως: 03:30 μμ
668
Κατασκευές
6/6/2026 8:00:00 πμ
6/6/2026 12:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: Λ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΠΟΤΣΑΡΗ απο κάθετο: Λ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές