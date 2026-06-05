Νέοι Επιβάτες: Αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε παντοπωλείο - Δύο τραυματίες από το συμβάν

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε μέσα σε παντοπωλείο της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ανθέων, όταν ο οδηγός του οχήματος, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το όχημα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε με σφοδρότητα στην τζαμαρία του καταστήματος και ακινητοποιήθηκε μέσα στον χώρο του παντοπωλείου.

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση μέχρι την ολοκλήρωση των ενεργειών για την απομάκρυνση του οχήματος και την καταγραφή των ζημιών.