Καλαμαριά: Δίωξη για ανθρωποκτονιά με πρόθεση εις βάρος του 23χρονου

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση ασκήθηκε εις βάρος του 23χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 20χρονου, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Η εισαγγελέας ποινικής δίωξης τού απήγγειλε, εκτός από την κακουργηματική δίωξη για την ανθρωποκτονία και κατηγορία για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία (σε βαθμό πλημμελήματος), ενώ τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην πρώτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πηγές της Εισαγγελίας, το επεισόδιο φαίνεται να έχει οπαδική «χροιά», καθώς δίωξη με τον Αθλητικό Νόμο ασκήθηκε και εις βάρος δύο ακόμη προσώπων που κατά το επίδικο περιστατικό βρίσκονταν μαζί με το 20χρονο θύμα και περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία.

Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημμελήματος και αφορούν τις πράξεις της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη (με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου). Από τα δύο πρόσωπα, ο ένας έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, ενώ ο άλλος παραμένει άγνωστος. Αναμένεται δε, να κληθούν από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση για να απολογηθούν (ως προς το ενιαίο της δικογραφίας).

Όπως έγινε γνωστό δε, αποκλείστηκε η εκδοχή το φονικό να συνδέεται με την υπόθεση των αυτοαποκαλούμενων «αυτόκλητων τιμωρών παιδόφιλων»- δικογραφία που είχε σχηματιστεί πρόσφατα από τις Αρχές και στην οποία περιλαμβανόταν το 20χρονο θύμα.

Χτύπημα στην καρδιά προκάλεσε τον θάνατο του 20χρονου

Ακατάσχετη αιμορραγία που προκλήθηκε έπειτα από τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά οδήγησε στον θάνατο του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Ως δράστης της επίθεσης έχει συλληφθεί ένας 23χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι μαχαίρωσε το βράδυ της Πέμπτης τον 20χρονο Κλεομένη και νωρίτερα οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο 20χρονος έχασε πάνω από 2 λίτρα αίματος ενώ η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του νεαρού έδειξε πως το θανάσιμο πλήγμα ήταν στην καρδιά.

Όπως αναφέρει η τεχνική σύμβουλος της οικογένειάς, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελένη Ζαγγελίδου, «ως προς την αιτία του θανάτου, το παιδί κατέληξε μετά από μαζική απώλεια αίματος. Η αιτία αυτού ήταν μία ρήξη του τοιχώματος της καρδιά του, από ένα νύσσον και τέμνον όργανο, όπως παραδείγματος χάρη ένα μαχαίρι. Αυτό ήταν το καίριο χτύπημα το οποίο δέχθηκε. Δέχτηκε άλλο ένα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα, όμως το καίριο ήταν το πρώτο».

«Εκτός από τα τραύματα αυτά, τα οποία οποία έχουν χαρακτήρα τέμνοντος οργάνου, υπάρχουν θλαστικά τραύματα στην περιοχή της κεφαλής από θλων όργανο, με κύριο ένα κάταγμα που έχει το παιδί στη ζυγωματική χώρα. Ο θάνατος είναι συμβατός με τον χρόνο όπως τον κατέγραψε το φωτογραφικό υλικό», πρόσθεσε η ίδια.

Σε ιατροδικαστική εξέταση υποβλήθηκε και ο 23χρονος φερόμενος ως δράστης μετά τους ισχυρισμούς του ότι δέχθηκε άγρια επίθεση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από την ιατροδικαστική εξέταση στον 23χρονο προέκυψε πως έχει ράμματα στην περιοχή του κεφαλιού μετά από θλαστικά τραύματα ενώ φέρει κακώσεις και στο πρόσωπο καθώς και πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα.

Από την πλευρά της η καθηγήτρια Ιατρικής και διευθύντρια του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ, Λήδα Κοβάτση χαρακτήρισε την δολοφονία ως ένα «τραγικό περιστατικό το οποίο και πάλι συντάραξε την πόλη μας».

«Σε σχέση με το περιστατικό το οποίο διερευνήθηκε τόσο με τις κλασικές ιατροδικαστικές μεθόδους όσο και με ολοσωματική αξονική τομογραφία θα ήθελα να ευχαριστήσω δημοσίως τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και τη Γενική Γραμματεία, Λίλιαν Βιλδιρίδου χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά τους επενέβησαν και κατέστη δυνατή η αξονική τομογραφία της σορού του θύματος χτες το βράδυ κι έτσι σήμερα θα την παραδώσουμε στους οικείους του» τόνισε η κυρία Κοβάτση.

