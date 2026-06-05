Κολοσσιαία γεωλογική δομή ανακαλύφθηκε κάτω από τους πάγους της Ανταρκτικής

Κάτω από την απέραντη παγωμένη επιφάνεια της Ανατολικής Ανταρκτικής , όπου το στρώμα πάγου έχει πάχος πάνω από 3 χιλιόμετρα σε ορισμένα σημεία, βρίσκεται μια κολοσσιαία γεωλογική δομή που μέχρι τώρα διέφευγε της προσοχής των επιστημόνων.

Αυτή η εξαιρετική ανακάλυψη, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο έγκριτο περιοδικό Nature Geoscience , έγινε από μια διεθνή ομάδα ερευνητών με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο της Γένοβας.

Οι μελετητές αποκάλυψαν μια τεράστια υποπαγετωνική φυσιογραφική επαρχία, ανασχεδιάζοντας πλήρως τον χάρτη αυτής της ακραίας ηπείρου που βρίσκεται στα νοτιότερα σημεία του πλανήτη μας. Αυτό που προηγουμένως φαινόταν σαν μια μπερδεμένη συλλογή θαμμένων κοιλοτήτων, αποκαλύφθηκε ότι είναι ένα ενοποιημένο σύστημα , μια μνημειώδης ανακάλυψη που ρίχνει νέο φως στις βαθιές τεκτονικές κινήσεις που έχουν διαμορφώσει τον κόσμο μας κατά τις προηγούμενες γεωλογικές εποχές.

Ένας κολοσσιαίος ανεμιστήρας στο κέντρο του Νότιου Πόλου

Οι ερευνητές έχουν ονομάσει αυτόν τον τεράστιο γεωλογικό σχηματισμό Επαρχία Λεκάνης σε σχήμα Βεντάλιας της Ανατολικής Ανταρκτικής. Πρόκειται για ένα γιγάντιο παζλ που αποτελείται από πολυάριθμες θαμμένες λεκάνες που, όταν τις βλέπουμε μαζί, σχηματίζουν μια τέλεια ακτινική δομή σε σχήμα βεντάλιας.

Αυτή η αρχιτεκτονική εκτείνεται σε ηπειρωτική κλίμακα και περιλαμβάνει μερικές από τις πιο διάσημες και συναρπαστικές υποπαγετώδεις κοιλότητες της Ανταρκτικής, συμπεριλαμβανομένων των λεκανών Wilkes και Aurora, καθώς και εκείνη που φιλοξενεί τη διάσημη λίμνη Vostok, μία από τις μεγαλύτερες υποπαγετώδεις λεκάνες στον κόσμο.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι όλες αυτές οι λεκάνες είναι διατεταγμένες ακτινικά, ακριβώς όπως οι νευρώσεις μια βεντάλιας που ανοίγει γύρω από ένα ακριβές σημείο υπομόχλιου, που βρίσκεται ακριβώς κοντά στον Νότιο Πόλο. Πολλές από αυτές παρουσιάζουν επίσης μια αδιαμφισβήτητη τριγωνική γεωμετρία που δεν είχε ποτέ πριν κωδικοποιηθεί σε ένα ενιαίο σύστημα.

Η δυναμική του ανοίγματος και τα λόγια των ειδικών

Για να κατανοήσουν αυτήν την τιτάνια δομή, οι επιστήμονες συνδύασαν δεδομένα υποπαγετώδους τοπογραφίας με τις τελευταίες γεωλογικές παρατηρήσεις, βαρυμετρικές και μαγνητικές μετρήσεις, καθώς και σεισμικά και φλοιώδη μοντέλα. Ανακάλυψαν ότι ο σχηματισμός του είναι άμεσο αποτέλεσμα μιας βαθιάς τεκτονικής διαδικασίας γνωστής ως περιστροφική επέκταση.

Για να οπτικοποιήσετε το φαινόμενο, φανταστείτε το άνοιγμα ενός χεριού: ο αντίχειρας λειτουργεί ως υπομόχλιο, τα δάχτυλα που είναι ανοιχτά προς τα έξω αντιπροσωπεύουν ακτινικές δομές και τα κενά μεταξύ τους αντιστοιχούν σε τριγωνικές λεκάνες που δημιουργούνται από την παραμόρφωση του φλοιού της Γης.

Τι λέει ο συντονιστής του έργου

Ο ίδιος ο συντονιστής του έργου καταδεικνύει την τεράστια σημασία της ανακάλυψης: «Αυτή η έρευνα μας επέτρεψε να συνδέσουμε δομές που μέχρι τώρα θεωρούνταν ξεχωριστές ή ανεξάρτητες», εξηγεί ο Egidio Armadillo , καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας και πρώτος συγγραφέας της μελέτης. «Η αναγνώριση μιας ενιαίας, μεγάλης κλίμακας ηπειρωτικής αρχιτεκτονικής αλλάζει σημαντικά την κατανόησή μας για τη γεωλογική εξέλιξη της Ανατολικής Ανταρκτικής».

Οι συνέπειες για το κλίμα και τα μυστήρια παραμένουν ανοιχτά

Ο εντοπισμένος μηχανισμός ανοίγματος μπορεί να έχει αναπτυχθεί σε διάφορες ιστορικές φάσεις, πιθανώς συνδεόμενος με την τεκτονική εξέλιξη της αρχαίας υπερηπείρου Γκοντβάνα και τον επακόλουθο, οριστικό διαχωρισμό μεταξύ Ανταρκτικής και Αυστραλίας. Η λεκάνη της Ανατολικής Ανταρκτικής σε σχήμα βεντάλιας θα είχε επηρεάσει σημαντικά τα ρήγματα κατά μήκος των οποίων άνοιξε ο ωκεανός που χωρίζει τώρα τις δύο χερσαίες μάζες.

Οι επιπτώσεις αυτής της μελέτης, που υποστηρίζεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας της Ανταρκτικής, ξεπερνούν μια απλή ιστορική ανακατασκευή της ηπείρου. Η μορφολογία του βραχώδους υποστρώματος, αν και αόρατη στην επιφάνεια, συνεχίζει να υπαγορεύει τους κανόνες της δυναμικής των παγετώνων σήμερα.

Αυτή η βαθιά βραχώδης αρχιτεκτονική διέπει τη ροή του πάγου, διαμορφώνει την κατανομή των υπόγειων λιμνών και βοηθά τους επιστήμονες να χαρτογραφήσουν με εξαιρετική ακρίβεια τις περιοχές του παγετώνα που είναι πιο ευαίσθητες στη μελλοντική κλιματική αλλαγή. Αρκετά επιστημονικά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, ιδιαίτερα όσον αφορά την ακριβή ηλικία της παραμόρφωσης, αλλά η πορεία για την αποκάλυψη των μυστικών της πιο δυσπρόσιτης περιοχής της Γης είναι πλέον σαφής.

Με πληροφορίες από meteoweb.eu

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