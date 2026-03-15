Καλαμαριά: Απολογείται την Τρίτη ο 23χρονος – Απίστευτα τα ευρήματα της ιατροδικαστικής

Δύο λίτρα αίματος έχασε ο 20χρονος – Το μοιραίο χτύπημα στην καρδιά και η αποκάλυψη για την αγριότητα της επίθεσης

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Ο κατηγορούμενος δράστης της δολοφονίας στην Καλαμαριά και το σημείο του εγκλήματος

Με σκυμμένο το κεφάλι και δίχως να προφέρει λέξη, ο 23χρονος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε το πρωί στα Δικαστικά Μέγαρα. Ο νεαρός, που παραδόθηκε αυτοβούλως στις Αρχές, ομολόγησε ότι κατάφερε δύο μαχαιριές στο θύμα, ισχυριζόμενος ωστόσο πως βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας.

Η «μαύρη» εικόνα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αποκαλύπτουν την αγριότητα της επίθεσης και την τραγική κατάληξη του 20χρονου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το θύμα έχασε περίπου δύο λίτρα αίμα από τα δύο τραύματα που δέχθηκε. Το πρώτο χτύπημα εντοπίστηκε στο ύψος των πλευρών, ενώ το δεύτερο, το οποίο αποδείχθηκε και το μοιραίο, ήταν απευθείας στην καρδιά, οδηγώντας τον νεαρό στον θάνατο.

Μετά τη δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ο δράστης έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Το βίντεο-ντοκουμέντο και οι έρευνες

Η δολοφονία, που διαπράχθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά, έχει καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο που αναλύεται καρέ-καρέ από την Αστυνομία. Στα πλάνα φαίνεται ο 20χρονος, έχοντας δεχθεί τα πλήγματα, να περπατά με εμφανή δυσκολία πριν καταρρεύσει δίπλα από έναν κάδο απορριμμάτων, ενώ σε άλλο σημείο του υλικού διακρίνονται δύο φίλοι του θύματος. Οι Αρχές συνεχίζουν την εξέταση μαρτυριών και στοιχείων για να ξεκαθαρίσουν το κίνητρο της επίθεσης.

Για το αποτρόπαιο περιστατικό τοποθετήθηκε στο Mega και ο θείος του 23χρονου δράστη, δηλώνοντας αδυναμία να δικαιολογήσει την πράξη του ανιψιού του: «Όταν χάνεται ένα νεαρό παιδί, είναι το παιδί μας, είναι το ίδιο μας το παιδί, δεν είναι παιδί αλλουνού. Και δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα. Η πράξη είναι αδικαιολόγητη ως αποτέλεσμα».

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, ενώ η δικαιοσύνη αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες της υπόθεσης κατά την απολογία του 23χρονου την ερχόμενη Τρίτη.

