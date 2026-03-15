Ζελένσκι: Η Ουκρανία ζητά χρήματα και τεχνολογία ως αντάλλαγμα για παροχή βοήθειας στη Μέση Ανατολή
Η Ουκρανία έστειλε ειδικούς από το Κίεβο σε τέσσερις χώρες της Μέσης Ανατολής για να αξιολογήσουν την κατάσταση
Η Ουκρανία ζητά χρήματα και τεχνολογία σε αντάλλαγμα για παροχή βοήθειας σε κράτη της Μέσης Ανατολής για την ενίσχυση της άμυνας τους κατά των ιρανικών drones-καμικάζι, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού έστειλε ειδικούς από το Κίεβο σε τέσσερις χώρες της περιοχής.
Ο Ζελένσκι δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι η κάθε ομάδα που στάλθηκε στη Μέση Ανατολή αποτελείται από δεκάδες ανθρώπους που είναι ικανοί να αξιολογήσουν την κατάσταση και να κάνουν επίδειξη των τρόπων βελτίωσης της άμυνας, κατά των ιρανικών επιθετικών drones.
