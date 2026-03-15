Ζελένσκι: Η Ουκρανία ζητά χρήματα και τεχνολογία ως αντάλλαγμα για παροχή βοήθειας στη Μέση Ανατολή

Η Ουκρανία ζητά χρήματα και τεχνολογία σε αντάλλαγμα για παροχή βοήθειας σε κράτη της Μέσης Ανατολής για την ενίσχυση της άμυνας τους κατά των ιρανικών drones-καμικάζι, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού έστειλε ειδικούς από το Κίεβο σε τέσσερις χώρες της περιοχής.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι η κάθε ομάδα που στάλθηκε στη Μέση Ανατολή αποτελείται από δεκάδες ανθρώπους που είναι ικανοί να αξιολογήσουν την κατάσταση και να κάνουν επίδειξη των τρόπων βελτίωσης της άμυνας, κατά των ιρανικών επιθετικών drones.

I spoke with representatives of 25 media outlets – both Ukrainian and international. We discussed our internal situation in Ukraine, some political issues, our positions on the front line and in diplomacy, information from our intelligence, the work of Ukrainian experts on drone… pic.twitter.com/k8YqMKZZpn — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 14, 2026

