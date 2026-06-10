Ούτε εγγόνια, ούτε σύνταξη: Το κλειδί για μια ευτυχισμένη ζωή μετά τα 60
Μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ αποκαλύπτει στην τελευταία της έρευνα πως τα ζευγάρια άνω των 60 ετών είναι πιο ευτυχισμένα που ζουν σε χωριστά σπίτια.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα πολύ διαδεδομένο φαινόμενο στις σχέσεις είναι το μοντέλο «LAT», των οποίων τα αρχικά προέρχονται από τον αγγλοσαξονικό όρο Living Apart Together (Ζούμε Μαζί Χωριστά). Αυτός ο τύπος ζευγαριών, αν και διατηρεί μια στενή και οικεία σχέση, επιλέγει συνειδητά να ζει σε χωριστές κατοικίες.
Πάνω σε αυτή την τάση εμβάθυνε το Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ, σε συνεργασία με το University College London, πραγματοποιώντας μια μελέτη που επικεντρώθηκε σε ζευγάρια ηλικίας άνω των 60 ετών.
Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:10 ∙ ANNOUNCEMENTS
Την Τρίτη 16 Ιουνίου γινόμαστε μέρος της αλυσίδας προσφοράς του Allwyn Care
19:28 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο
17:06 ∙ WHAT THE FACT
Τι είναι τελικά πιο υγιεινό: τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες; Έκπληξη η απάντηση
16:00 ∙ WHAT THE FACT
Ούτε εγγόνια, ούτε σύνταξη: Το κλειδί για μια ευτυχισμένη ζωή μετά τα 60
19:39 ∙ WHAT THE FACT