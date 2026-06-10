Ούτε εγγόνια, ούτε σύνταξη: Το κλειδί για μια ευτυχισμένη ζωή μετά τα 60

Ένα πολύ διαδεδομένο φαινόμενο στις σχέσεις είναι το μοντέλο «LAT», των οποίων τα αρχικά προέρχονται από τον αγγλοσαξονικό όρο Living Apart Together (Ζούμε Μαζί Χωριστά). Αυτός ο τύπος ζευγαριών, αν και διατηρεί μια στενή και οικεία σχέση, επιλέγει συνειδητά να ζει σε χωριστές κατοικίες.

Πάνω σε αυτή την τάση εμβάθυνε το Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ, σε συνεργασία με το University College London, πραγματοποιώντας μια μελέτη που επικεντρώθηκε σε ζευγάρια ηλικίας άνω των 60 ετών.

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