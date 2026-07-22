Σταύρος Ξαρχάκος και Γιάννης Κότσιρας ετοιμάζονται για ένα ακόμη «Ταξίδι στο Φως» - Βίντεο

Στιγμιότυπα από τη σειρά συναυλιών «Ταξίδι στο Φως» μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Σταύρος Ξάρχακος, ενόψει του επερχόμενου live στο Θέατρο Λυκαβηττού στις 5 Σεπτεμβρίου με ερμηνευτές των Γιάννη Κότσιρα και την Ηρώ Σαΐα.

Μεταξύ των αποσπασμάτων αυτής της μουσικής διαδρομής σε ιστορικούς και αρχαιολογικούς τόπους της χώρας που συνεχίζεται και φέτος, ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης μοιράστηκε και βίντεο από τις πρόβες του με τον Γιάννη Κότσιρα, όπως φαίνεται στην έναρξη του κλιπ που ανήρτησε στα social media.

https://www.instagram.com/reel/DbGsKW9ImO0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το «Ταξίδι στο Φως» δεν είναι απλώς ένας κύκλος συναυλιών. Είναι μια διαδρομή μέσα από τη μνήμη, την ιστορία και τα συναισθήματα που κουβαλά το ελληνικό τραγούδι. Ένα μουσικό οδοιπορικό που αναδεικνύει τη βαθιά σχέση του έργου του Σταύρου Ξαρχάκου με τον τόπο, τον άνθρωπο και τον χρόνο.

Στον Λυκαβηττό, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει μερικά από τα πιο εμβληματικά λαϊκά τραγούδια του συνθέτη.

Τραγούδια που πέρασαν από γενιά σε γενιά, με κέφι αλλά και καημό, για τον έρωτα, τη ζωή, τον αποχωρισμό αλλά και την ελπίδα κάθε νέας αρχής!

Τραγούδια που έγιναν προσωπικές και συλλογικές αναμνήσεις, που εξακολουθούν να μιλούν με την ίδια δύναμη και αλήθεια για όσα μας ενώνουν.

Τις ερμηνείες αναλαμβάνουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ηρώ Σαΐα, δύο καλλιτέχνες που έχουν ουσιαστική σχέση με το έργο του Σταύρου Ξαρχάκου αλλά και τις ικανότητες να φωτίσουν κάθε πτυχή του με ευαισθησία και δύναμη.

Με τον ίδιο τον συνθέτη στο πόντιουμ, τα λαϊκά του τραγούδια συναντούν τη διαχρονικότητα, η μνήμη συναντά το παρόν και η τέχνη μετατρέπεται σε κοινό βίωμα.

Γιατί το φως αυτού του ταξιδιού βρίσκεται στα τραγούδια που αντέχουν στον χρόνο. Και στους ανθρώπους που συνεχίζουν να τα μοιράζονται.

Μέσα από τη δική της υποστήριξη, η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου ταξίδεψε σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με την ιστορία, τον πολιτισμό και τον τόπο.

Η συνέχιση αυτής της συνεργασίας και στη συναυλία του Λυκαβηττού επιβεβαιώνει την κοινή πίστη ότι ο πολιτισμός αποτελεί ζωντανό στοιχείο της κοινωνίας και δύναμη που ενώνει ανθρώπους και γενιές.

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