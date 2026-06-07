Σταύρος Ξαρχάκος: Η ροκ διασκευή του «Ένα πρωινό» με Ηρώ Σαΐα και Μπομπ Κατσιώνη στο Ηρώδειο

Snapshot Η συναυλία «Στο παρόν» του Σταύρου Ξαρχάκου πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου στο Ηρώδειο, ως μέρος του Φεστιβάλ Αθηνών.

Η εκδήλωση ήταν η τελευταία μεγάλη μουσική παρουσία πριν την πολυετή επισκευή του αρχαίου θεάτρου.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος, στα 87 του χρόνια, παρουσίασε πρόγραμμα που συνδύαζε μνήμη, εμπειρία και νέα δημιουργία.

Η ροκ διασκευή του τραγουδιού «Ένα Πρωινό» ερμηνεύτηκε από την Ηρώ Σαΐα με τη συμμετοχή του κιθαρίστα Μπομπ Κατσιώνη.

Η συνδυασμένη ερμηνεία φωνής και κιθάρας μεταμόρφωσε το τραγούδι σε δυναμικό ροκ κομμάτι που ενθουσίασε το κοινό. Snapshot powered by AI

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο Ηρώδειο το βράδυ της Παρασκευής 5 Ιουνίου για να απολαύσει τη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου με τίτλο «Στο παρόν», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών.

Η συναυλία «Στο παρόν» ήταν η μία από τις τελευταίες εκδηλώσεις στο Ηρώδειο πριν ξεκινήσει η πολυετή επισκευή του. Ο Σταύρος Ξαρχάκος, στα 87 χρόνια του, παρουσίασε ένα πρόγραμμα που συνδύασε μνήμη, εμπειρία και νέα δημιουργία.

Μία από τις ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς ήταν η ερμηνεία της Ηρώς Σαΐα στο τραγούδι «Ένα Πρωινό» (Άνναμπελ). Η ροκ διασκευή του εμβληματικού τραγουδιού από την ταινία «Κορίτσια στον ήλιο» έγινε με τη συμμετοχή του καταξιωμένου μουσικού Μπομπ Κατσιώνη.

Η φωνή της Ηρώς Σαΐα, συνδυασμένη με την κιθάρα του Κατσιώνη, μεταμόρφωσε το κομμάτι σε δυναμικό ροκ τραγούδι, το οποίο απογειώθηκε με την συμμετοχή του κοινού.

Ακούστε το τραγούδι με τη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη

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