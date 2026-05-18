Λίνα Νικολακοπούλου: «Ο Σταύρος Ξαρχάκος με ενέπνευσε να θέλω να γράφω τραγούδια»

Για τον άνθρωπο που την ενέπνευσε να ασχοληθεί με την δημιουργία τραγουδιών μίλησε η Λίνα Νικολακοπούλου σε μία σπάνια εξομολόγηση που μοιράστηκε στα social media η ερμηνεύτρια Ηρώ Σαΐα. Το πρόσωπο αυτό δεν ήταν άλλο από τον Στάυρο Ξαρχάκο, με την σπουδαία στιχουργό να μοιράζεται μία όμορφη ιστορία από τα μαθητικά της χρόνια.

«Είχαμε πάει με μία φίλη μου στα γραφεία της "Βραδυνής" για να συναντήσει έναν φίλο της που εργαζόταν εκεί. Όταν φτάσαμε και τον βρήκαμε το μόνο που με ένοιαζε ήταν να του ζητήσω να μου δώσει από το αρχείο μία φωτογραφία του Ξαρχάκου. Μου έδωσε μία μικρή κοντινή και μία που κρατούσε την μπαγκέτα καθώς διηύθυνε την ορχήστρα».

Από τα χρόνια της αθωότητας και του θαυμασμού που ο Σταύρος Ξαρχάκος ήταν για εκείνη ένα είδωλο, συναντήθηκαν αργότερα στο τραγούδι «χωρίς αναφορές», μία προσωπογραφία της Λίνας για τον σπουδαίο συνθέτη, όπως έγραψε η σύζυγος του Σταύρου Ξαρχάκου, Ηρώ Σαΐα στα social media.

Οι δρόμοι των δύο δημιουργών θα ενωθούν ξανά στις 5 & 6 Ιουνίου πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου.

Διαβάστε επίσης