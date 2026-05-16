Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για τα θεατρικά βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν» 2026

Τα Θεατρικά Βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν» φέτος απονέμονται, για πρώτη φορά, από το Υπουργείο Πολιτισμού, σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, στις 20:30, στο Ακροπόλ Παλλάς. Η απονομή εντάσσεται πλέον στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, μετά την ψήφιση του Νόμου 5179/2025. Την πρώτη τελετή απονομής θα πραγματοποιήσει η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Τα βραβεία απονέμονται κάθε χρόνο σε μία νέα ηθοποιό και έναν νέο ηθοποιό, αντίστοιχα, για την καλύτερη ερμηνεία τους κατά την προηγούμενη θεατρική περίοδο.

Θεατρικό Βραβείο «Μελίνα Μερκούρη»

Το θεατρικό βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» θεσπίστηκε το 2007 από το «Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη». Απονέμεται κάθε χρόνο σε νέα ηθοποιό, απόφοιτη δραματικής σχολής, η οποία έχει, ήδη, διαμορφώσει αξιόλογη πορεία στο θέατρο, με συμμετοχές σε παραστάσεις και ερμηνείες σε ρόλους που ανέδειξαν το ταλέντο της, κατά την προηγούμενη θεατρική περίοδο. Στη διακριθείσα ηθοποιό απονέμονται χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ και τιμητικό δίπλωμα, ενώ της παραδίδεται, τιμής ένεκεν, από τη νικήτρια του προηγούμενου έτους η Χρυσή Καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη, την οποία κρατά για ένα έτος, μέχρι την παράδοσή της στην επόμενη νικήτρια.

Φέτος, τη Χρυσή Καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη, θα παραδώσει η περσινή βραβευθείσα ηθοποιός Μαίρη Μηνά.

Οι 3 υποψήφιες για το Βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» για τη θεατρική περίοδο 2024-2025, με αλφαβητική σειρά, είναι οι ακόλουθες:

Έβελυν Ασουάντ, για τον ρόλο της Κασσάνδρας, στο έργο "Ορέστεια" του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου στα Επιδαύρια 2024 (και σε επανάληψη το 2025)

Η αξιολόγηση και η απόφαση απονομής του Βραβείου διενεργούνται από πενταμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών. Την Επιτροπή απαρτίζουν:

Δηώ Καγγελάρη, Θεατρολόγος, Διευθύντρια Σπουδών της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, πρώην Επίκουρη Καθηγήτρια - Τμήμα Θεάτρου ΑΠΘ, ως Πρόεδρος

Ματίνα Καλτάκη, Κριτικός Θεάτρου, Δημοσιογράφος

Μιχαήλ Μαρμαρινός, Σκηνοθέτης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Αμαλία Μουτούση, Ηθοποιός

Ρένη Πιττακή, Ηθοποιός

Θεατρικό Βραβείο «Δημήτρης Χορν»

Το θεατρικό βραβείο «Δημήτρης Χορν» θεσπίστηκε το 2001 από τον σκηνοθέτη Σταμάτη Φασουλή και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του μεγάλου ηθοποιού Δημήτρη Χορν. Απονέμεται κάθε χρόνο σε νέο ανερχόμενο ηθοποιό που ξεχώρισε για την ερμηνεία του, κατά την προηγούμενη θεατρική περίοδο. Στον διακριθέντα ηθοποιό απονέμονται χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ και τιμητικό δίπλωμα, ενώ του παραδίδεται τιμής ένεκεν από τον νικητή του προηγούμενου έτους ο Χρυσός Σταυρός που φορούσε ο Δημήτρης Χορν (δωρεά του στενού συνεργάτη του Δημήτρη Χορν, Θεοδόση Ισαακίδη), τον οποίον κρατά για ένα έτος, μέχρι την παράδοσή του στον επόμενο νικητή.

Φέτος, τον Χρυσό Σταυρό του Δημήτρη Χορν θα παραδώσει ο περσινός βραβευθείς Γιάννης Τσουμαράκης.

Οι 6 υποψήφιοι για το Βραβείο «Δημήτρης Χορν», για την θεατρική περίοδο 2024-2025, με αλφαβητική σειρά, είναι οι ακόλουθοι:

Χρήστος Διαμαντούδης, για τον ρόλο του Χάμεντ, στο έργο "Το Αγόρι με τις δύο καρδιές" των Χάμεντ και Χεσαάμ Αμίρι, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά στο θέατρο Άλμα.

για τον ρόλο του Μιτς, στο έργο "Λεωφορείο ο Πόθος" του Τενεσί Ουίλιαμς, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά στο θέατρο Προσκήνιο. Βασίλης Μπούτσικος, για τον ρόλο του Αγοριού στο έργο "Καταραμένος κόσμος" των Βασίλη Μαυρογεωργίου και Τζούλιας Διαμαντοπούλου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου, στο Θέατρο Τέχνης (Φρυνίχου) και για τον ρόλο του Πωλητή στο "Βαδίζοντας" του Τόμας Μπέρνχαρντ σε σκηνοθεσία Αλεξάνδρας Καζάζου, στο θέατρο Δίπυλον.

για τον ρόλο του Βλαδίμηρου στο έργο "Περιμένοντας τον Γκοντό" του Σάμουελ Μπέκετ, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, στο θέατρο Πόρτα. Νίκος Στεργιώτης, για τον ρόλο του Τσάμπι στο έργο "Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου" του Θανάση Τριαρίδη, σε σκηνοθεσία των Νίκου Μαρνά και Γιώργου Γκιόκα, στο θέατρο Studio, Μαυρομιχάλη.

Η αξιολόγηση και η απόφαση απονομής του Βραβείου διενεργούνται από πενταμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών. Την Επιτροπή απαρτίζουν:

Σταμάτης Φασουλής, Σκηνοθέτης, Ηθοποιός, ως Πρόεδρος

Αντιγόνη Καράλη, Δημοσιογράφος

Λυδία Κονιόρδου, Ηθοποιός, Σκηνοθέτης, Παιδαγωγός Θεάτρου

Μυρτώ Λοβέρδου, Δημοσιογράφος, Κριτικός Θεάτρου

Ειρήνη Μουντράκη, Διδάκτωρ Θεατρολογίας

Τα ονόματα των νικητών των βραβείων ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονομής.