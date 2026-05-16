Η θρησκεία επιστρέφει δυναμικά στις ΗΠΑ – Οι λόγοι πίσω από την αναβίωση της πίστης

Η αναζωπύρωση του θρησκευτικού ενδιαφέροντος στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Σύμφωνα με νέα έρευνα του Hartford Institute for Religion Research, για πρώτη φορά εδώ και 25 χρόνια καταγράφεται αύξηση στη συμμετοχή πιστών σε διά ζώσης λατρευτικές τελετές.

Η μέση φυσική παρουσία στις λειτουργίες αυξήθηκε από 45 άτομα το 2021 σε 70 σήμερα. Παράλληλα, οι κοινότητες πίστης εμφανίζονται οικονομικά και οργανωτικά πιο ενεργές: περισσότεροι εθελοντές, αυξημένες δωρεές και μεγαλύτερη διάθεση προσαρμογής στις νέες συνθήκες.

Η έρευνα βασίστηκε σε απαντήσεις από 7.453 θρησκευτικές κοινότητες διαφορετικών δογμάτων, συμπεριλαμβανομένων χριστιανικών εκκλησιών, συναγωγών, τεμένων και ινδουιστικών ναών.

Η πανδημία ως καταλύτης αλλαγών

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η πανδημία λειτούργησε ως σημείο καμπής. Πολλές εκκλησίες αναγκάστηκαν να εκσυγχρονιστούν, επενδύοντας σε livestream μεταδόσεις, διαδικτυακές δωρεές και ενίσχυση της παρουσίας τους στα social media.

Ο Ρόμπινσον αναφέρει ότι αρκετά νέα μέλη γνώρισαν την εκκλησία μέσω Facebook και διαδικτυακών κηρυγμάτων. Όπως σημειώνει, η εξ αποστάσεως θρησκευτική επικοινωνία δεν είναι κάτι νέο.

«Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου ήταν κι αυτές μια μορφή “απομακρυσμένης διακονίας”», λέει χαρακτηριστικά.

Η πολιτική διάσταση της θρησκευτικής αναβίωσης

Η αναβίωση της θρησκευτικότητας συμπίπτει χρονικά με την ενίσχυση συντηρητικών και ευαγγελικών κινημάτων στις ΗΠΑ. Την Κυριακή, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ διοργανώνει στην Ουάσιγκτον εκδήλωση προσευχής με τίτλο «Rededicate 250», ενόψει της 250ής επετείου των ΗΠΑ.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν γνωστές προσωπικότητες των ευαγγελικών κύκλων, όπως ο Franklin Graham και ο Robert Jeffress, μαζί με στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Παράλληλα, όμως, η σύνδεση θρησκείας και πολιτικής προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Δημοσκοπήσεις του Pew Research Center δείχνουν ότι η πλειονότητα των Αμερικανών θεωρεί πως οι εκκλησίες θα πρέπει να αποφεύγουν την άμεση εμπλοκή στην πολιτική.

Οι δυσκολίες παραμένουν

Παρά τα θετικά σημάδια, οι προκλήσεις για τις μικρές θρησκευτικές κοινότητες εξακολουθούν να είναι σημαντικές. Σχεδόν οι μισές κοινότητες αναφέρουν μείωση συμμετοχής, ενώ πολλές μικρές εκκλησίες εξακολουθούν να παλεύουν για την επιβίωσή τους.

Ο Ρόμπινσον γνωρίζει καλά αυτή την εύθραυστη πραγματικότητα. Σε μικρές κοινότητες, ακόμη και η αποχώρηση ενός δραστήριου μέλους μπορεί να αφήσει μεγάλο κενό.

Παρόλα αυτά, ο ίδιος παραμένει αισιόδοξος. Η εκκλησία του συνεχίζει τις ανακαινίσεις και βλέπει το μέλλον με διαφορετική αυτοπεποίθηση.

«Η πανδημία μάς ανάγκασε να αλλάξουμε. Αν δεν είχε συμβεί, ίσως να είχαμε παραμείνει στάσιμοι», λέει.