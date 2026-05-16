Σκιάθος: Σφοδρή σύγκρουση οχήματος - Σε σοβαρή κατάσταση η συνεπιβάτης

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Σκιάθο, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε ξενοδοχειακή εγκατάσταση στην περιοχή Βασιλιάς. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά ο οδηγός και η συνοδηγός του οχήματος, σύμφωνα με το skiathoslife.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός μαύρου Ι.Χ. έχασε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τον έλεγχο του οχήματος στη στροφή κοντά στο ξενοδοχείο Κασσάνδρα. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε αρχικά στο κράσπεδο του πεζοδρομίου, ενώ στη συνέχεια πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε στην είσοδο ξενοδοχείου.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τόσο ο οδηγός όσο και η συνεπιβάτιδα, η κατάσταση της οποίας χαρακτηρίζεται σοβαρή. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα βρέθηκε εκτός του οχήματος μετά την πρόσκρουση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δυνάμεις της Αστυνομίας και όχημα της Πυροσβεστικής, το οποίο συνέδραμε στον απεγκλωβισμό και στην αποκατάσταση του οδοστρώματος.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου για τις πρώτες εξετάσεις, ενώ εξετάζεται η διακομιδή τους σε νοσοκομείο εκτός νησιού.

Η Τροχαία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο για περισσότερο από 45 λεπτά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επιχείρηση των αρχών και να απομακρυνθεί το όχημα.