Eurovision 2026: Μεγάλη αγωνία για τους φανς της Σουηδίας - Η λιποθυμία και το πρόβλημα στη φωνή

Σε λίγη ώρα ξεκινά ο τελικός της Eurovision στη Βιέννη και η εκπρόσωπος της Σουηδίας, Felicia, δεν ζει την εν λόγω εμπειρία όπως θα περίμενε.

Συγκεκριμένα, μετά τη χθεσινοβραδινή γενική πρόβα της Eurovision, η 24χρονη τραγουδίστρια άρχισε να νιώθει ζαλάδα και δυσφορία όσο βρισκόταν ακόμη στο Green Room. Μόλις κατέβηκε στα παρασκήνια και κατευθύνθηκε προς το καμαρίνι της, κατέρρευσε και λιποθύμησε.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της σουηδικής αποστολής, Λότα Φούρεμπεκ, η λιποθυμία οφειλόταν σε απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης. Οι παράγοντες που την προκάλεσαν ήταν η έντονη ζέστη στον χώρο, η αφυδάτωση, η κούραση, αλλά και το πολύ στενό, εφαρμοστό ρούχο της σκηνικής της εμφάνισης για το κομμάτι My System. Στο σημείο κλήθηκαν αμέσως γιατροί για να της παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και της χορηγήθηκαν υγρά για ενυδάτωση. Η Felicia μεταφέρθηκε στο ξενοδοχείο της για να ξεκουραστεί.

Να σημειωθεί ότι, πριν από λίγα 24ώρα, η Felicia έχασε τη φωνή της και αναγκάστηκε να κάνει αφωνία. Απόψε, θα προσπαθήσει να δώσει τον καλύτερό της εαυτό.

