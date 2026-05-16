Καθίζηση οδοστρώματος στο Μεταξουργείο - Διακοπή κυκλοφορίας
Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Θερμοπυλών από το ύψος της οδού Αχιλλέως στην Αθήνα
Καθίζηση οδοστρώματος σημειώθηκε το Σάββατο (16/5) στην οδό Θερμοπυλών στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα την διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Θερμοπυλών από το ύψος της οδού Αχιλλέως στην Αθήνα.
Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από την Τροχαία σε παράπλευρες οδούς της περιοχής.
Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις προσωρινές σημάνσεις και τις υποδείξεις της Τροχαίας.
