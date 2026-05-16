Αστέρας AKTOR - Κηφισιά 0-0: «Κόλλησαν» στο μηδέν κι έδωσαν παράταση στην παραμονή οι Αρκάδες

Αστέρας AKTOR και Κηφισιά έμειναν... στο μηδέν με την παραμονή των Αρκάδων στην κατηγορία να κρίνεται την τελευταία αγωνιστική.

O Αστέρας Aktor ήταν «καταιγιστικός» κόντρα στην Κηφισιά για την 9η αγωνιστική των playouts της Super League, όμως οι Αρκάδες... κόλλησαν στο μηδέν με την αθηναϊκή ομάδα.

Οι «κιτρινομπλέ» είχαν συνολικά 23 τελικές(!) στην αναμέτρηση, χωρίς να καταφέρουν να σκοράρουν και πλέον η παραμονή τους στην κατηγορία θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική.

Το σύνολο του Αντωνόπουλου βρίσκεται στη 12η θέση με 33 βαθμούς, ενώ το αντίστοιχο του Λέτο στη 10η με 38 πόντους.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Κηφισιά δημιούργησε την πρώτη καλή στιγμή στο 3ο λεπτό, όταν ο Λαρουσί έκανε τη σέντρα και ο Πατήρας στο δεύτερο δοκάρι δεν κατάφερε να πιάσει σωστά το σουτ. Η απάντηση του Αστέρα ήταν άμεση, καθώς στο 8’ ο Κετού σούταρε από το ύψος του πέναλτι μετά από προσπάθεια του Μπαρτόλο, όμως η μπάλα πέρασε ψηλά άουτ.

Δύο λεπτά αργότερα σημειώθηκε η πρώτη μεγάλη ευκαιρία των γηπεδούχων. Ο Μπαρτόλο επιχείρησε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή και ο Τσιλιγγίρης πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση, διώχνοντας δύσκολα την μπάλα. Στο 15’, έπειτα από κόρνερ του Μπαρτόλο, ο Αλμύρα πήρε την κεφαλιά, όμως δεν βρήκε στόχο.

Η μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους ήρθε στο 20’. Ο Μπαρτόλο πέρασε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Κετού, ο Τσιλιγγίρης βγήκε σωστά και πρόλαβε τον επιθετικό του Αστέρα, όμως η μπάλα κατέληξε στον Δεληγιαννίδη, ο οποίος πλάσαρε σε κενή εστία. Ο Πέτκοφ όμως απομάκρυνε εντυπωσιακά πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Οι Αρκάδες συνέχισαν να πιέζουν. Στο 28’ ο Μπαρτόλο τσίμπησε έξυπνα την μπάλα προ του Πέτκοφ, όμως ο Τσιλιγγίρης αντέδρασε ξανά σωστά. Η Κηφισιά απείλησε στο 31’ με γέμισμα του Πόμπο και κεφαλιά του Σιμόν που πέρασε άουτ, ενώ στο 39’ μετά από κόρνερ του Μπαρτόλο, ο Τσιλιγγίρης απομάκρυνε με γροθιές και στη συνέχεια το δυνατό σουτ του Άλχο κατέληξε στην εξέδρα.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, η Κηφισιά είχε ακόμη μία καλή στιγμή, όταν ο Σιμόνι πήρε καρφωτή κεφαλιά, όμως ο Τσιλιγγίρης μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια.

Στο δεύτερο μέρος, η πρώτη τελική ήρθε στο 48’ με άστοχο σουτ του Πόμπο μέσα από την περιοχή. Ο ίδιος παίκτης δοκίμασε ξανά το πόδι του στο 55’, χωρίς επιτυχία. Ένα λεπτό αργότερα, ο Μπαρτόλο εκτέλεσε κόρνερ και ο Αλμύρα πήρε νέα κεφαλιά που πέρασε άουτ.

Ο Αστέρας συνέχισε να φτάνει κοντά στο γκολ. Στο 71’, μετά από νέο κόρνερ του Μπαρτόλο, ο Τριανταφυλλόπουλος πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 77’ ο Καλτσάς σούταρε από καλή θέση, αλλά η προσπάθειά του κόντραρε και κατέληξε κόρνερ, ενώ στο 82’ ο ίδιος παίκτης επιχείρησε δυνατό σουτ που έφυγε ψηλά άουτ.

Δύο λεπτά αργότερα ο Καλτσάς έβγαλε σέντρα, ο Δεληγιάννιδης έπιασε γυριστή κεφαλιά, χωρίς όμως να βρει στόχο, ενώ ένα λεπτό αργότερο την ίδια κατάληξη είχε και η προσπάθεια του Καλτσά με το κεφάλι.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα η Κηφισιά έχασε τεράστια ευκαιρία να... κλέψει τους τρεις βαθμούς, με τον Θεοδωρίδη να κάνει σουτ από διαγώνια σουτ και τον Παπαδόπουλο να αποκρούει σε κόρνερ. Την ίδια κατάληξη είχε και το δυνατό σουτ του Μπαρτόλο, με τον Τσιλιγγίρη να διώχνει με υπερένταση.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Έντερ - Σιμόν, Πόθα, Αντόνισε, Φαϊτάκης

Αστέρας AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Τριανταφυλλόπουλος, Σίπτσιτς, Αλάγκμπε (54' Καλτσάς), Δεληγιαννίδης, Άλχο (87' Μεντιέτα), Αλμύρας, Έντερ (78' Τερεζίου), Μπαρτόλο, Σιμόνι (54' Οκό), Κετού.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Τσιλιγγίρης, Σιμόν, Πόκορνι (34' Μποτία), Πέτκοφ (67' Θεοδωρίδης), Λαρουσί, Ρουκουνάκης (50' Πέρεθ), Ποθάς, Λίγδας (67' Αντόνισε), Πόμπο (57' Φαϊτάκης), Πατήρας, Χριστόπουλος.

