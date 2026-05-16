Κοινή δήλωση Κύπρου, Ελλάδας, Ιταλίας, Μάλτας για θέματα μετανάστευσης στην Ανατολική Μεσόγειο

Στο πλαίσιο του Europe Gulf Forum, οι τέσσερις ηγέτες χαιρέτισαν θερμά την ομόφωνη έγκριση, στις 15 Μαΐου, της Διακήρυξης του Κισινάου για τη μετανάστευση

Με την ευκαιρία του Europe Gulf Forum και σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησής τους στην Αγία Νάπα (Κύπρος), ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας υπογράμμισαν την ανάγκη να προληφθεί οποιαδήποτε πιθανή μεταναστευτική κρίση παρόμοια με αυτή του 2015.

Για τον σκοπό αυτό, οι τέσσερις ηγέτες συμφώνησαν ότι πρέπει να συνεχιστούν οι συζητήσεις σε τέσσερις βασικούς άξονες εργασίας:

- την υποστήριξη των προσπαθειών για τη βελτίωση της ασφάλειας στην περιοχή·

- ⁠τη συνεργασία ώστε οι πληθυσμοί της περιοχής να λάβουν την απαραίτητη βοήθεια και στήριξη·

- ⁠τη διασφάλιση της έγκαιρης και πλήρους εφαρμογής του νέου Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, επίσης ως προς το επικαιροποιημένο νομικό πλαίσιο που αφορά καταστάσεις κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, και περιπτώσεις ανωτέρας βίας, καθώς και υβριδικές απειλές, και

- την ενίσχυση της κοινής ετοιμότητας για τη διασφάλιση, με πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, της ασφάλειας και του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω πιθανών ενιαίων και συντονισμένων πρωτοβουλιών.

Μεταξύ των συγκεκριμένων επιλογών που εξετάζονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ που είναι πιο άμεσα εκτεθειμένα σε ανεξέλεγκτες, παράνομες/παράτυπες μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκαταλέγονται η ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης, η εντατικοποίηση της καταπολέμησης των διακινητών, καθώς και η ενδεχόμενη ενεργοποίηση του Κανονισμού της ΕΕ για καταστάσεις κρίσης και ανωτέρας βίας.

Προκειμένου να συνεχιστεί το έργο για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των εθνικών αντιδράσεων σε μια πιθανή σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών ροών που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών, Matteo Piantedosi, θα καλέσει τους ομολόγους του από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα να συναντηθούν στη Ρώμη στις 17 Ιουνίου 2026.

Τέλος, οι τέσσερις ηγέτες χαιρέτισαν θερμά την ομόφωνη έγκριση, στις 15 Μαΐου, της Διακήρυξης του Κισινάου για τη μετανάστευση, με την ευκαιρία της 135ης Συνόδου της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Διακήρυξη αναγνωρίζει πλήρως τις σημαντικές και πολύπλοκες προκλήσεις που σχετίζονται με τη μετανάστευση, τις οποίες αντιμετωπίζουν επί του παρόντος τα κράτη μέλη και οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν επαρκώς από το σύστημα της Σύμβασης.

