'Ερχεται νέα «εποχή των παγετώνων» στην Ευρώπη; Eπιστήμονες προειδοποιούν για κατάρρευση Gulf Stream
Το Gulf Stream καταρρέει και οι επιστήμονες προειδοποιούν για νέα «εποχή των παγετώνων» στην Ευρώπη.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Ευρώπη ενδέχεται να εισέλθει σε μια νέα "μικρή εποχή των παγετώνων", σύμφωνα με νέα μελέτη Βρετανών επιστημόνων.
Η αιτία; Το Gulf Stream, το ρεύμα που μεταφέρει θερμότητα από τον Ισημερινό προς τη Βόρεια Ευρώπη, φαίνεται πως εξασθενεί εδώ και 300 χρόνια – και τώρα ίσως βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Λεοντάρι Αρκαδίας
12:17 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ζάκυνθος: Σύλληψη 51χρονου για καλλιέργεια ναρκωτικών
12:12 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ