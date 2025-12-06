Κίνηση τώρα: «Έμφραγμα» στην Κηφισίας - Έργα και καθυστερήσεις

Κυκλοφοριακό κομφούζιο καταγράφεται τις στιγμές αυτές στην Λεωφόρο Κηφισίας. Ο συνδυασμός αυξημένης κίνησης λόγω αγώνα στο ΟΑΚΑ και των έργων που αποφασίστηκε να γίνουν αυτές τις ώρες προκαλεί «έμφραγμα» στην κυκλοφορία.

Από ό,τι φαίνεται η κίνηση ελαττώνεται μετά το Ψυχικό, στην κάθοδο προς το κέντρο.

Διαβάστε επίσης