Κίνηση τώρα: «Έμφραγμα» στην Κηφισίας - Έργα και καθυστερήσεις
Ο συνδυασμός αυξημένης κίνησης λόγω αγώνα στο ΟΑΚΑ και των έργων που αποφασίστηκε να γίνουν αυτές τις ώρες προκαλεί «έμφραγμα» στην κυκλοφορία.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Κυκλοφοριακό κομφούζιο καταγράφεται τις στιγμές αυτές στην Λεωφόρο Κηφισίας. Ο συνδυασμός αυξημένης κίνησης λόγω αγώνα στο ΟΑΚΑ και των έργων που αποφασίστηκε να γίνουν αυτές τις ώρες προκαλεί «έμφραγμα» στην κυκλοφορία.
Από ό,τι φαίνεται η κίνηση ελαττώνεται μετά το Ψυχικό, στην κάθοδο προς το κέντρο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:53 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Αταμάν: «Ήμασταν χάλια, δεν αξίζαμε τη νίκη»
22:29 ∙ TRAVEL
Λίμνη Παμβώτιδα: Ένα ταξίδι στην ασημένια καρδιά της Ηπείρου
14:01 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
«Τσουχτερός» ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ για after-market αξεσουάρ
18:48 ∙ LIFESTYLE
Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό
21:26 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ