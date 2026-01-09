Σέρρες: Στη φυλακή ο 15χρονος που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο
Σε σωφρονιστικό κατάστημα ανήλικων μεταφέρεται ο 16χρονος κατηγορούμενος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.
Σύμφωνα με το epilogestv, απολογήθηκε σήμερα, ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών ο 16χρονος που κατηγορείται για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, σε κεντρικό σημείο της πόλης των Σερρών.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος παραδέχθηκε ότι κατάφερε χτυπήματα στον παθόντα, με αφορμή μία κοπέλα.
Τα ιατροδικαστικά ευρήματα έδειξαν βαρύτατες κακώσεις σε όλο το σώμα του 17χρονου θύματος. Μεταξύ άλλων, η έκθεση που συντάχθηκε από τον ιατροδικαστή και ενσωματώθηκε στη δικογραφία, περιγράφει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου, η κηδεία του οποίου πραγματοποιήθηκε τα προηγούμενα 24ωρα σε κλίμα οδύνης.