Προσοχή: Σημάδια και κίνδυνοι υγείας από υπερβολικό μαγνήσιο στον οργανισμό

Το μαγνήσιο είναι ένα απαραίτητο μέταλλο, που υποστηρίζει την μυϊκή λειτουργία, τη νευρική σηματοδότηση και τον καρδιακό ρυθμό.

Ενώ οι περισσότεροι επικεντρώνονται στην αποφυγή της ανεπάρκειας, η υπερβολική πρόσληψη μαγνησίου -ειδικά από συμπληρώματα- μπορεί επίσης να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σε υγιή άτομα, τα νεφρά συνήθως ρυθμίζουν αποτελεσματικά τα επίπεδα μαγνησίου. Ωστόσο, η πολύ υψηλή πρόσληψη από συμπληρώματα ή ορισμένα φάρμακα μπορεί να υπερφορτώσει αυτό το ρυθμιστικό σύστημα και να οδηγήσει σε μια πάθηση γνωστή ως υπερμαγνησιαιμία ή τοξικότητα μαγνησίου.

Γιατί το μαγνήσιο είναι σημαντικό για τον οργανισμό

Το μαγνήσιο παίζει βασικό ρόλο σε εκατοντάδες βιολογικές διεργασίες, όπως:

  • σύσπαση και χαλάρωση των μυών
  • νευρική μετάδοση
  • ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης
  • ανάπτυξη των οστών
  • παραγωγή ενέργειας

Λόγω αυτών των ζωτικών λειτουργιών, το μαγνήσιο βρίσκεται συνήθως σε συμπληρώματα διατροφής και φάρμακα, όπως αντιόξινα και καθαρτικά.

Το μεγαλύτερο μέρος του μαγνησίου από πηγές τροφίμων είναι ασφαλές, επειδή το σώμα το απορροφά και το αποβάλλει σταδιακά. Προβλήματα συνήθως προκύπτουν όταν καταναλώνονται μεγάλες συμπληρωματικές δόσεις.

Πότε η πρόσληψη μαγνησίου γίνεται υπερβολική

Η υπερβολική πρόσληψη μαγνησίου προκύπτει συχνότερα από την υπερβολική χρήση συμπληρωμάτων ή φαρμάκων που περιέχουν μαγνήσιο, παρά από τη διατροφή και μόνο.

Οι υγιείς νεφροί συνήθως απομακρύνουν το επιπλέον μαγνήσιο μέσω των ούρων. Ωστόσο, η υπερβολική πρόσληψη μπορεί να προκαλέσει αύξηση των επιπέδων στο αίμα, ιδιαίτερα σε άτομα που:

  • λαμβάνουν υψηλές δόσεις συμπληρωμάτων μαγνησίου
  • χρησιμοποιούν συχνά καθαρτικά που περιέχουν μαγνήσιο
  • έχουν νεφρική δυσλειτουργία
  • είναι ηλικιωμένοι ενήλικες με μειωμένη νεφρική απόδοση

Όταν το μαγνήσιο συσσωρεύεται στην κυκλοφορία του αίματος, μπορεί να διαταράξει την κανονική λειτουργία των νεύρων και των μυών.

Πρώιμα συμπτώματα υπερβολικής ποσότητας μαγνησίου στον οργανισμό

Η ήπια τοξικότητα από το μαγνήσιο συχνά ξεκινά με γαστρεντερικά συμπτώματα.

Συνήθη πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνουν:

  • ναυτία
  • έμετο
  • διάρροια
  • κοιλιακές κράμπες
  • ερυθρότητα προσώπου

Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν, επειδή το μαγνήσιο μπορεί να τραβήξει νερό προς το έντερο και να επηρεάσει την πεπτική δραστηριότητα.

Πιο σοβαρά συμπτώματα τοξικότητας από μαγνήσιο

Εάν τα επίπεδα μαγνησίου συνεχίσουν να αυξάνονται, μπορεί να εμφανιστούν πιο σοβαρά συμπτώματα λόγω της επίδρασης του μετάλλου στο νευρικό και καρδιαγγειακό σύστημα, όπως:

  • χαμηλή αρτηριακή πίεση
  • μυϊκή αδυναμία
  • μειωμένα αντανακλαστικά
  • σύγχυση ή λήθαργος
  • ακανόνιστος καρδιακός παλμός

Σε πολύ υψηλά επίπεδα, η τοξικότητα από μαγνήσιο μπορεί να γίνει απειλητική για τη ζωή.

Σοβαροί κίνδυνοι υγείας από την υπερβολική ποσότητα μαγνησίου

Σε ακραίες περιπτώσεις, τα επικίνδυνα υψηλά επίπεδα μαγνησίου μπορεί να οδηγήσουν σε:

  • σοβαρή πτώση της αρτηριακής πίεσης
  • δυσκολία στην αναπνοή
  • καρδιακές αρρυθμίες
  • καρδιακή ανακοπή

Αυτές οι επιπλοκές είναι σπάνιες αλλά απαιτούν άμεση ιατρική φροντίδα. Είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν σε άτομα με νεφρική νόσο, καθώς τα νεφρά παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποβολή της περίσσειας μαγνησίου.

Πόσο μαγνήσιο θεωρείται υπερβολικό

Η ανοχή του οργανισμού στο μαγνήσιο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πηγή πρόσληψης.

Το μαγνήσιο από τρόφιμα όπως φυλλώδη λαχανικά, ξηρούς καρπούς, σπόρους και δημητριακά ολικής αλέσεως σπάνια προκαλεί τοξικότητα. Ωστόσο, η υπερβολική συμπληρωματική πρόσληψη μπορεί να υπερβεί τα ασφαλή επίπεδα.

Οι υγειονομικές αρχές γενικά συνιστούν τον περιορισμό του μαγνησίου από συμπληρώματα και φάρμακα σε περίπου 350 χιλιοστόγραμμα την ημέρα για τους ενήλικες, εκτός εάν ένας γιατρός σας συμβουλεύσει διαφορετικά.

Η λήψη σημαντικά υψηλότερων δόσεων, ειδικά για παρατεταμένες περιόδους, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο παρενεργειών.

Ποιος πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός με τα συμπληρώματα μαγνησίου

Ορισμένα άτομα πρέπει να συμβουλεύονται γιατρό πριν από την λήψη συμπληρωμάτων μαγνησίου, όπως:

  • άτομα με νεφρική νόσο
  • ηλικιωμένοι ενήλικες με μειωμένη νεφρική λειτουργία
  • άτομα που λαμβάνουν φάρμακα που επηρεάζουν τα επίπεδα μαγνησίου
  • άτομα που χρησιμοποιούν τακτικά καθαρτικά με βάση το μαγνήσιο

Γι' αυτά τα άτομα, ακόμη και μέτριες αυξήσεις στην πρόσληψη μαγνησίου μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο επιπλοκών.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς αντιμετωπίζεται η τοξικότητα από το μαγνήσιο;

Η θεραπεία εξαρτάται από τη σοβαρότητα, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει τη διακοπή της πρόσληψης μαγνησίου, ενδοφλέβια υγρά, φάρμακα που εξουδετερώνουν τις επιδράσεις του μαγνησίου ή αιμοκάθαρση (σε σοβαρές περιπτώσεις).

Μπορούν τα συμπληρώματα μαγνησίου να αλληλεπιδράσουν με φάρμακα;

Ναι. Τα συμπληρώματα μαγνησίου μπορούν να επηρεάσουν την απορρόφηση ή την αποτελεσματικότητα ορισμένων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων αντιβιοτικών και φαρμάκων για την οστεοπόρωση.

Συμπέρασμα

Το μαγνήσιο είναι ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό, αλλά η υπερβολική πρόσληψή του (ειδικά από συμπληρώματα ή φάρμακα) μπορεί να οδηγήσει σε δυνητικά σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Τα πρώιμα συμπτώματα όπως η ναυτία και η διάρροια μπορεί να σηματοδοτούν αυξημένα επίπεδα μαγνησίου, ενώ η σοβαρή τοξικότητα μπορεί να επηρεάσει την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή και τον καρδιακό ρυθμό.

Επειδή τα νεφρά παίζουν κρίσιμο ρόλο στη ρύθμιση της ισορροπίας του μαγνησίου, τα άτομα με νεφρική νόσο είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε επιπλοκές. Η υπεύθυνη χρήση συμπληρωμάτων και η τήρηση των συνιστώμενων ορίων δοσολογίας μπορούν να βοηθήσουν στη διασφάλιση της υποστήριξης της υγείας από το μαγνήσιο χωρίς να δημιουργούνται περιττοί κίνδυνοι.

Πηγές:
nih.gov
medicalnewstoday.com
verywellhealth.com
nih.gov
mayoclinic.org

