Σέρρες: Απολογείται σήμερα ο 16χρονος που ξυλοκόπησε θανάσιμα τον 17χρονο - Τι θα ισχυριστεί

Το κατώφλι της Ανακρίτριας θα περάσει σήμερα ο 16χρονος από τις Σέρρες που φέρεται να ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου έναν 17χρονο ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του μετά το επεισόδιο.

Ο 16χρονος που βρίσκεται στα κρατητήρια έχει ομολογήσει την εμπλοκή του στο περιστατικό και ότι χτύπησε στο κεφάλι και τα πόδια τον 17χρονο, ωστόσο, αρνείται ότι τα χτυπήματα που κατάφερε στο θύμα ήταν τέτοια που θα μπορούσε να χάσει τη ζωή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 16χρονος επιτέθηκε στον 17χρονο για ένα sms που φέρεται να έστειλε στην κοπέλα του δράστη, πράγμα που επιβεβαίωσε και ο ίδιος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος αναμένεται να ισχυριστεί το ίδιο πράγμα και ενώπιων της ανακρίτριας.

Ο 16χρονος χθες μιλώντας στο Mega, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του για το συμβάν. «Ζητώ συγγνώμη αν όντως το παιδί έφυγε από τα χέρια μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δράστης.

Σημειώνεται ότι η κατηγορία που τον βαραίνει είναι εκείνη της ανθρωποκτονίας με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Τόσο οι συγγενείς του θύματος, όσο και το δράστη κάνουν λόγο και για εμπλοκή άλλων ατόμων στο συμβάν το οποίο όμως μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής

Στο μεταξύ, τα ευρήματα του ιατροδικαστή που διενήργησε την ιατροδικαστική εξέταση στο θύμα είναι σοκαριστικά καθώς φανερώνουν την αγριότητα της επίθεσης. Ο 17χρονος εκτός από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις φέρει και ρήξη οργάνων.

Διαβάστε επίσης