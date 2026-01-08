Σέρρες: «Ζητάω συγνώμη – Δεν είναι η φυλακή, είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου», λέει ο 16χρονος

Ο 16χρονος παραμένει στα κρατητήρια έως την απολογία του ενώπιων της ανακρίτριας

Ο 16χρονος που σκώτωσε τον 17χρονο

INTIME NEWS
Στα κρατητήρια βρίσκεται ο 16χρονος από τις Σέρρες που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου έναν 17χρονο.

Ο ανήλικος το πρωί της Πέμπτης δέχθηκε επίσκεψη από τον αδελφό και τη μητέρα του, οι οποίο μίλησαν στο Mega.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται αύριο Παρασκευή να απολογηθεί ενώπιων της ανακρίτριας για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό σε βάρος του 17χρονου που έχασε τη ζωή του.

Σε κατάσταση σοκ ο 16χρονος

Ο 16χρονος που παραμένει κρατούμενος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Παραδέχεται ότι χτύπησε τον 17χρονο στα πόδια και το κεφάλι, όχι όμως σε τέτοιο βαθμό που θα μπορούσε να τον σκοτώσει.

Ο 16χρονος το απόγευμα της Πέμπτης μίλησε στο Mega μέσα από τα κρατητήρια.

«Άμα το παιδί έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω για αρχή συγχώρεση από την οικογένεια. Αν και δεν είναι κάτι αυτό. Και από ό,τι πληροφορίες έχω λάβει μέχρι στιγμής κάτι λένε για τραύματα στο στομάχι. Εγώ στο στομάχι το παιδί ποτέ δεν το βάρεσα. Κάτι λένε ότι οδηγούσε ένα αμάξι. Δεν ξέρω. Τέτοια λένε. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Πάντως εγώ έμαθα πως 1.30 η ώρα ήταν έξω το παιδί. Εγώ 1.30 η ώρα ήμουν σπίτι μου», ανέφερε αρχικά συμπληρώνοντας στη συνέχεια:

«Άμα όντως έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω ένα μεγάλο συγνώμη από την οικογένεια για αρχή και μετά από τον Θεό. Δεν είναι η φυλακή. Είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου. Ότι αν έφυγε όντως το παιδί από τα χέρια μου».

Ο 16χρονος απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το αν όλα όσα συνέβησαν ήταν αιτία μία κοπέλα ανέφερε: «Ισχύει ναι. Τώρα εγώ δεν ήθελα να γίνει έτσι όπως έγινε. Αλλά τώρα έγινε το κακό».

Το ίδιο αναμένεται να υποστηρίξει ο ανήλικος και ενώπιων της ανακρίτριας, με την κατηγορία που τον βαραίνει να είναι εκείνη της ανθρωποκτονίας με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή στη σορού του θύματος είναι σοκαριστικά καθώς φανερώνουν την αγριότητα των χτυπημάτων που δέχθηκε ο 17χρονος ο οποίος εκτός από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις φέρει και ρήξη οργάνων.

Και όλα αυτά, για ένα sms που φέρεται να έστειλε ο 17χρονος στην κοπέλα του 16χρονου.

«Ήταν ένα ευγενικό παιδί με αρχές», λέει ο θείος του θύματος

Στο Mega μίλησε και ο θείος του θύματος που τόσο άδικα έφυγε από τη ζωή.

«Ήταν ευγενικό παιδί. Ήταν καθαρό. Είχε αρχές και από την μάνα του και από τον πατέρα του είχε. Δεν φαινόταν του δρόμου το παιδί ή να προκαλούσε μαγκιές και τέτοια. Δεν ήταν τέτοιο παιδί, όχι. Ήταν καλός και στο σχολείο και είχε τώρα τελευταία και βλέψεις, που θα έβγαζε το λύκειο, να πάει στο εμπορικό ναυτικό να σπουδάσει να κάνει καριέρα».

Όπως ανέφερε στη συνέχεια, θεωρεί ότι στην δολοφονική επίθεση που δέχθηκε ο ανιψιός του εμπλέκονται και άλλα άτομα.

«Δεν ήταν ένα και δύο χτυπήματα. Και δεν ήταν από ένα άτομο. 5 προσαγωγές έχω ακούσει ότι έκαναν. Τώρα πόσα άτομα τον χτυπούσαν δεν ξέρω», είπε.

Ο 17χρονος γύρισε σπίτι άγρια χτυπημένος. Δεν ήθελε να ανησυχήσει τους γονείς του κι έτσι αποφάσισε να κατέβει στο υπόγειο του διαμερίσματος. Αποτέλεσμα να ξεψυχήσει λίγη ώρα αργότερα.

«Είναι ψέματα όλα όσα λένε για εμάς»

Όσον αφορά για το δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον που μεγάλωνε ο 16χρονος δράστης, η μητέρα του μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό θέλησε να δώσεις τις δικές της απαντήσεις. Όπως ισχυρίστηκε, όταν η πρόνοια επισκέφτηκε το σπίτι τους τα βρήκε όλα άψογα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2022, το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε στείλει κατεπείγουσα αναφορά στον εισαγγελέα για τον 16χρονο καταγγέλλοντας ένα ιδιαιτέρως προβληματικό περιβάλλον.

Η μητέρα του 16χρονου δράστη μιλώντας στο Mega έδωσε τη δική της απάντηση σε όλα όσα έχουν ειπωθεί μέχρι σήμερα.

«Δεν ήταν παραμελημένα τα παιδιά μου. Για άλλο λόγο μου έστειλαν την Πρόνοια. Μίλησαν με τα παιδιά χωριστά, και έφυγε. Η ίδια μου η αδελφή μου έκανε την καταγγελία. Δύο μήνες δεν είχαμε ρεύμα, το καλοκαίρι αλλά πήγαιναν στον παππού και τη γιαγιά. Μου άφησε χρέη ο σύζυγός μου όταν πέθανε. Η επιμελήτρια ανηλίκων ερχόταν και έβλεπε τα παιδιά. Δεν μου τα πήραν. Φυσικά έχω ευθύνη, έπρεπε να βάλω όρια πιο νωρίς. Δεν είχε δώσει δείγματα ποτέ ο μικρός. Δεν το περίμενα. Εγώ είχα θέματα με τα ναρκωτικά αλλά έμεινα καθαρή όσο μεγάλωνα τα παιδιά. Και τα δύο μου παιδιά τα επιβλέπουν από επιμελήτρια. Δεν χτύπησαν ποτέ τα παιδιά μου τα μεγάλωσα με ελευθερία και δεν έπρεπε».

«Τα είχαν πουλήσει όλα για τη δόση τους»

Ωστόσο, συγγενής της μητέρας του δράστη έδωσε μία διαφορετική εκδοχή αναφορικά με την κατάσταση της οικογένειας:

«Χρωστούσαν πάρα πολλά λεφτά στο ρεύμα αλλά ο γαμπρός μου έκανε ρευματοκλοπή. Εγώ με την πεθερά της πηγαίναμε στο σπίτι, καθαρίζαμε, τους δίναμε χαρτζιλίκι. Έπαιρνα τα ρούχα σπίτι μου να τα πλύνω. Δεν είχαν πλυντήριο. Τα είχαν πουλήσει όλα για τη δόση τους. Έτσι ζούσαν. Όταν βρήκα τον λογαριασμό από το ρεύμα ήταν 2.5000 ευρώ. Τον Μάρτιο πεθαίνει ο γαμπρός μου. Μιλούσα εγώ με τις εταιρίες, Τα παιδιά ήταν στο έλεος του Θεού. Είναι πολύ χειριστικός άνθρωπος», ανέφερε.

Ο 16χρονος τα τελευταία δύο χρόνια είχε εμφανίσει παραβατική συμπεριφορά που τον οδήγησε σε αρκετές συλλήψεις. Πλέον ο 16χρονος, παρά το νεαρό της ηλικίας του κατηγορείται για το βαρύτατο αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, κάτι ασυνήθιστο για τα ελληνικά δεδομένα.

