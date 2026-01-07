Σέρρες: Βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα του 17χρονου, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Η ιατροδικαστική έρευνα διαπίστωσε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου

Newsbomb

Σέρρες: Βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα του 17χρονου, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερρών οδηγήθηκε ο 16χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 17χρονου, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026. 

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα περιλαμβάνονται στα ιατροδικαστικά ευρήματα, μετά τη νεκροψία - νεκροτομή που διενεργήθηκε στον 17χρονο από τις Σέρρες, ο οποίος έχασε τη ζωή του ύστερα από ξυλοδαρμό που υπέστη από 16χρονο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ιατροδικαστική έρευνα διαπίστωσε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου. Τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα ενσωματωθούν στη δικογραφία, που σχηματίστηκε εις βάρος του 16χρονου για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Ο ανήλικος, ο οποίος προανακριτικά φέρεται να παραδέχθηκε ότι κατάφερε ένα χτύπημα με τον αγκώνα στο κεφάλι του παθόντα, με αφορμή μια κοπέλα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών, για να του απαγγελθεί κατηγορία.

Δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος της 47χρονης μητέρας του συλληφθέντα, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Η ίδια προέβη νωρίτερα σε δηλώσεις, από τον περιβάλλοντα χώρο του Δικαστικού Μεγάρου Σερρών, εκφράζοντας τη λύπη της για το θανατηφόρο συμβάν, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς του 17χρονου. «Λυπάμαι πάρα πολύ γι’ αυτό που έγινε. Ζητώ συγγνώμη, αν και είναι πάρα πολύ λίγο για τους γονείς. Ο γιος μου, αν φταίει, θα πληρώσει και θα φυλακιστεί», είπε -μεταξύ άλλων- η 47χρονη.

Ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Σε ανακοίνωσή του, σε συνέχεια της υπόθεσης στις Σέρρες, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του 17χρονου και αναφέρει -μεταξύ άλλων- τα εξής:

«Από τις 23 Σεπτεμβρίου 2022, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 έλαβε αναφορά για δύο παιδιά βάσει της οποίας ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, ουσιαστικά μόνα, καθώς ο πατέρας εξέτιε ποινή φυλάκισης και η μητέρα ήταν χρήστης ουσιών. Τα παιδιά χρειάζονταν άμεσα βοήθεια.

Άμεσα και κατόπιν αξιολόγησης, η αναφορά απεστάλη από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, με την ένδειξη “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ” στις αρμόδιες Αρχές, προς περαιτέρω διερεύνηση.

Το μικρότερο παιδί της οικογένειας, είναι αυτό που σήμερα έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου».

Σέρρες: «Ζητώ συγγνώμη, το παιδί μου θα πληρώσει», λέει η μάνα του 16χρονου

Συγγνώμη από την οικογένεια του 17χρονου, ο οποίος έπεσε νεκρός μετά από τον ξυλοδαρμό που δέχθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης Σερρών, ζήτησε η μητέρα του 16χρονου ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του.

«Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που έγινε. Ζητώ συγγνώμη, αν και είναι πάρα πολύ λίγο για τους γονείς. Ο γιος μου, αν φταίει, θα πληρώσει και θα φυλακιστεί. Συγγνώμη και πάλι από τους γονείς» ανέφερε στην τηλεόραση του Mega η μητέρα του 16χρονου, ο οποίος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

«Ξέρω ότι είναι πολύ λίγο (σ.σ. η συγγνώμη), ότι δεν αρκεί. Ξέρω τον θυμό τους και τους δικαιολογώ ό,τι και να πουν. Ζητώ συγγνώμη. Ο γιος μου το έμαθε και το έχει μετανιώσει, είμαι συγκλονισμένη» συμπλήρωσε.

Η μητέρα του 16χρονου ανέφερε, επίσης, ότι θα προτιμούσε να δικαστεί η ίδια παρά το παιδί της, «γιατί ίσως να έπρεπε να έχω βάλει παραπάνω όρια» όπως είπε.

Σχετικά με το περιστατικό, επεσήμανε ότι «ο γιος μου μού είχε πει ότι μάλωσαν, αλλά δε μού είχε πει για το πόσο χτυπήθηκαν. Μου είπε για κάνα δυο μπάτσες. Όλα αυτά μού είπε ότι έγιναν για μια κοπέλα. Ο άλλος είπε στην κοπέλα, αν χωρίσει μαζί του, να τα φτιάξει μαζί του και έτσι έγινε η φασαρία. Τώρα έμαθα ότι η ιατροδικαστική δείχνει περισσότερα χτυπήματα και νιώθω ακόμη χειρότερα και απαίσια», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:44ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Δυσαρέσκεια από τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη Λάρισα - Κρίσιμη συνέλευση για τα επόμενα βήματά τους

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε βάρος του 16χρονου - Θα απολογηθεί την Παρασκευή

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιάνης Βαρουφάκης: Η απάντηση του για τις αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις του για χρήση ναρκωτικών

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες από ρωσική επίθεση σε λιμάνια της Οδησσού - Βίντεο

18:25WHAT THE FACT

Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε λερωμένα πιάτα τη νύχτα στον νεροχύτη

18:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγρότες - Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση: Στα 8,5 λεπτά/kWh το ρεύμα, επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

18:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Βαράτε ρε, βαράτε. Δεν σπάμε»

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου για αύριο για δρομολόγια από Ραφήνα για Άνδρο, Τήνο, Μύκονο

18:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Ό,τι δώσαμε, δώσαμε στους αγρότες, δείξαμε κάτι παραπάνω από ανοχή - Τραβάνε το σκοινί»

18:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Διαφωνίες εντός των Ρεπουμπλικανών για τη Γροιλανδία - «Δεν νομίζω ότι μιλάει κανείς για χρήση στρατιωτικής ισχύος» λέει ο πρόεδρος της Βουλής

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός υπουργός Ενέργειας: «Επ' αόριστον» στα χέρια της Ουάσινγκτον οι πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας

17:53LIFESTYLE

Τόμι Λι Τζόουνς: «Συντετριμμένος» από τον θάνατο της κόρης του - Η πρώτη εμφάνισή του μετά την τραγωδία

17:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Κάθε Τρίτη με τον Μόρι» από 23 Ιανουαρίου στο θέατρο Ιλίσσια

17:46LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα του 17χρονου, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Τετραμερής συνάντηση για το ουκρανικό στην Κύπρο

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛ.ΑΣ έστειλε στον εισαγγελέα το βίντεο του Βαρουφάκη που παραδέχεται πως έχει πάρει ecstacy

17:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Την Τετάρτη 14/1 τα προημιτελικά του θεσμού

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Πλάνα ασφαλείας θέλουν την ιδιοκτήτρια να φεύγει από τη φωτιά με την ταμειακή αγκαλιά

17:29ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που αμερικανοί στρατιώτες καταλαμβάνουν το δεξαμενόπλοιο «Sophia» στην Καραϊβική - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:46LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια 2026: Βούτηξε για τον σταυρό πριν την ώρα του και ο ιερέας ακύρωσε την εκκίνηση - Βίντεο

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Ζητώ συγγνώμη, το παιδί μου θα πληρώσει», λέει η μάνα του 16χρονου που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο

18:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Βαράτε ρε, βαράτε. Δεν σπάμε»

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που γυναίκα αστυνομικός πυροβολεί στον αέρα σε γλέντι - Ερευνούν το περιστατικό οι Αρχές

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Ο σύζυγός της αποκάλυψε την αιτία θανάτου της σταρ του κινηματογράφου

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛ.ΑΣ έστειλε στον εισαγγελέα το βίντεο του Βαρουφάκη που παραδέχεται πως έχει πάρει ecstacy

14:44ΚΟΣΜΟΣ

«Βίβλος» αποκαλύπτει χρονοδιάγραμμα για την τελευταία ημέρα της ανθρωπότητας πριν τη θεϊκή κρίση

18:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Ό,τι δώσαμε, δώσαμε στους αγρότες, δείξαμε κάτι παραπάνω από ανοχή - Τραβάνε το σκοινί»

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Η πρώτη αντίδραση για την κατάσχεση του ρωσικού δεξαμενόπλοιου από τις ΗΠΑ

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέες στρατιωτικές ενέργειες Τραμπ: Κατάληψη δύο πετρελαιοφόρων σε Καραϊβική και Βόρειο Ατλαντικό - Βίντεο

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Συγκίνησε τον Βόλο η 9χρονη Αποστολία που βούτηξε στα παγωμένα νερά για τον σταυρό

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Καταδίωξη στον Βόρειο Ατλαντικό: Οι ΗΠΑ κατέλαβαν ρωσικό τάνκερ - Η στιγμή που επιβιβάζονται οι αμερικανικές δυνάμεις

14:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εντολή από Άρειο Πάγο στους Εισαγγελείς: «Παρακαλείσθε για άμεση παρέμβαση μαζί με αστυνομία όπου οι αγρότες κλείνουν την κυκλοφορία»

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Ευχάριστα νέα για τον Λάμπρο Θεοτοκάτο - Αποσωληνώθηκε σε κλινική των Παρισίων

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Νόρφολκ: Εντοπίστηκε σπάνια πολεμική σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου για αύριο για δρομολόγια από Ραφήνα για Άνδρο, Τήνο, Μύκονο

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος μεγιστάνας νεκρός σε συντριβή ελικοπτέρου - Μπλέχτηκε σε καλώδια

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ