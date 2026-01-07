Σέρρες: Σε σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό ζούσε ο 16χρονος που χτύπησε θανάσιμα τον 17χρονο

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για τον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες, μετά από άγριο ξυλοδαρμό από έναν 16χρονο.

Ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, μιλώντας για το έγκλημα, δήλωσε πως «οι ευθύνες είναι πολλές», τονίζοντας πως «οι ευθύνες υπάρχουν σε πολλά άτομα που δεν πρόλαβαν τη δολοφονία ενώ γνώριζαν τι συνέβαινε».

«Σε μια κλειστή κοινωνία οι συμπεριφορές είναι γνωστές, αλλά δεν φρόντισε κανείς να προλάβει το έγκλημα. Μένουμε αμέτοχοι στον καναπέ μας, αν δεν μας αγγίζει εμάς το πρόβλημα δεν τρέχει τίποτα», τόνισε ο κ. Τσούκαλης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως τόνισε, «ευθύνες έχουν και αυτοί που δεν πρόλαβαν το έγκλημα», είπε επίσης. «Λίγο πολύ τα ελλείμματα της πολιτείας είναι γνωστά, αλλά έχει ευθύνες και η τοπική κοινωνία που ήξερε τα προβλήματα και δεν έκανε τίποτα», κατέληξε ο Γιώργος Τσούκαλης.

Ο 16χρονος, όπως διαπιστώθηκε, είχε πολυετή παραβατική συμπεριφορά, ήδη από την ηλικία των 13 ετών. Είχε συλληφθεί άλλες δύο φορές στο παρελθόν, για ξυλοδαρμό ανηλίκου και κατοχή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, ο πατέρας του δράστη πέθανε πριν κάποιους μήνες. Τόσο ο πατέρας του όσο και η μητέρα του φέρονται πως ήταν χρήστες ναρκωτικών. Μάλιστα, εκείνος και ο αδερφός του όπως ανέφερε ο Δημήτρης Οικονόμου στον ΣΚΑΪ, ζούσαν σε σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό.

Θείες του ανήλικου είχαν ζητήσει από τις Αρχές την επιμέλεια του παιδιού, όμως αυτό δεν συνέβη. Τελικά, την επιμέλεια κράτησε επιμελητής ανηλίκων της εισαγγελίας στις Σέρρες.

Τα ακριβή αίτια θανάτου του 17χρονου θα εξακριβωθούν μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής, ενώ πέραν της σύλληψης του 16χρονου, αναζητείται ακόμη ένα άτομο.

Υπενθυμίζεται ότι αφορμή για το έγκλημα ήταν ένα προσωπικό μήνυμα που είχε στείλει ο 17χρονος στην κοπέλα του 16χρονου δράστη. «Αν τα χαλάσεις με τον Α…. (16χρονος), να τα φτιάξεις μαζί μου. Δεν είναι καλό παιδί», φαίνεται να έστειλε το θύμα στην κοπέλα του ανήλικου δράστη.

Διαβάστε επίσης