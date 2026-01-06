Σέρρες: Πώς συνέβη ο καβγάς που οδήγησε στον θάνατο του 17χρονου - Το μοιραίο χτύπημα

Δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση σχηματίστηκε σε βάρος του 16χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης του ξυλοδαρμού που οδήγησε στον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες.

Χθες βράδυ, ο 17χρονος βρισκόταν μαζί με την παρέα του σε εξωτερικό χώρο απέναντι από την εκκλησία στο κέντρο της πόλης, όπου συνάντησαν τον 16χρονο δράστη και ξέσπασε καβγάς.

Όπως περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας στο MEGA: «Βγήκαν παρέα έξω, είπαν να το διαλύσουν για να φύγουν, να πάνε σπίτια τους. Οι δυο-τρεις που πήγαν προς τα πάνω, προς τη Μητρόπολη, όπου έγινε το συμβάν, βρέθηκαν με τους άλλους δύο, που καυγάδισαν, που πιάστηκαν στα χέρια και μάλωσαν για μια γυναίκα».

Ο 17χρονος δέχτηκε άγρια χτυπήματα, με το μοιραίο χτύπημα του αγκώνα στο κεφάλι από τον 16χρονο να αποδεικνύεται καθοριστικό. «Το πήγαν το παιδί στο σπίτι, στην οικοδομή από κάτω, και οι φίλοι του έφυγαν. Δεν χτύπησαν θυροτηλέφωνα, δεν ενημέρωσαν. Δηλαδή, δεν τους ‘’έκοψε’’ να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο, δεν ήξεραν ότι υπήρχε πρόβλημα γιατί το μοναδικό που έβλεπαν ήταν εξωτερικά κάποια αίματα στα χείλη». Ο άτυχος νεαρός δεν ανέβηκε στο διαμέρισμά του, αλλά κατέβηκε στο υπόγειο χωρίς να ειδοποιήσει τους δικούς του.

Οι γονείς του δήλωσαν την εξαφάνισή του

Νωρίς το πρωί της Τρίτης, οι γονείς του δήλωσαν την εξαφάνισή του στην αστυνομία και ξεκίνησαν να τον ψάχνουν παντού, μέχρι που η αδελφή του τον εντόπισε άψυχο στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερρών, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο 16χρονος δράστης συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη του: «Παραδέχομαι ότι τον χτύπησα, τον είδα και τον χτύπησα. Νευρίασα επειδή ο 17χρονος είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα μου». Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση και αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών.

Τα ακριβή αίτια θανάτου θα διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ πέραν του 16χρονου αναζητείται ακόμη ένα άτομο.

