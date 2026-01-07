Σέρρες: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε βάρος του 16χρονου - Θα απολογηθεί την Παρασκευή

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 16χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό τού 17χρονου, στις Σέρρες.

Σύμφωνα με το thestival, ο δράστης παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Σερρών, από την οποία πήρε προθεσμία για την Παρασκευή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Ο ανήλικος θα απολογηθεί στην ανακρίτρια την Παρασκευή στις 13:00.

Η μητέρα του 16χρονου INTIME NEWS

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο δικηγόρος του 16χρονου, Λεωνίδας Βασιλάκος τόνισε ότι «υπήρξε μια παρεξήγηση μεταξύ τους και κατέληξε να τον χτυπήσει. Δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει την ζωή του. Του έδωσε δύο με τρεις γροθιές».

Ο κ. Βασιλάκος τόνισε ότι «η διάρκεια του καυγά ήταν μερικά δευτερόλεπτα και ο 16χρονος έμαθε από την αστυνομία ότι το άτυχο παιδί κατέληξε. Όταν ο 17χρονος έπεσε κάτω μετά τα χτυπήματα ο 16χρονος έφυγε, δεν χρησιμοποίησε κάποιο όργανο στον ξυλοδαρμό».