Ουρουγουανός βαρόνος των ναρκωτικών συλλαμβάνεται στη Βολιβία, εκδίδεται στις ΗΠΑ

Η σύλληψή του έγινε τα ξημερώματα στην πόλη της ανατολικής Βολιβίας, όπου κινητοποιήθηκαν εκατοντάδες αστυνομικοί, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ουρουγουανός βαρόνος των ναρκωτικών συλλαμβάνεται στη Βολιβία, εκδίδεται στις ΗΠΑ
Νεαρός βαρόνος των ναρκωτικών, ο Σεμπαστιάν Μαρσέτ, υπήκοος Ουρουγουάης, από τους πλέον καταζητούμενους κακοποιούς στον λεγόμενο νότιο κώνο, συνελήφθη χθες Παρασκευή στη Βολιβία και εκδόθηκε εντός ωρών στις ΗΠΑ.

Ο κ. Μαρσέτ διέφευγε τη σύλληψη από το 2023. Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, που τον κατηγορούν για ξέπλυμα χρήματος, προσέφεραν αμοιβή 2 εκατομμυρίων δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψή του.

Σε βάρος του ουρουγουανού διακινητή είχε εκδοθεί ένταλμα «σύλληψης και έκδοσης» στις ΗΠΑ «δυνάμει δικαστικής διαταγής της βορειοαμερικανικής δικαιοσύνης», εξήγησε ο βολιβιανός υπουργός συντονισμού του κυβερνητικού έργου Μάρκο Αντόνιο Οβιέδο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, έχοντας πλάι του τον κεντροδεξιό πρόεδρο της Βολιβίας Ροδρίγο Πας.

Βολιβιανοί αστυνομικοί παρέδωσαν τον Σεμπαστιάν Μαρσέτ σε πράκτορες της DEA, της υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών των ΗΠΑ, στο αεροδρόμιο στη Σάντα Κρους, όπου επιβιβάστηκε σε αεροσκάφος που τον μετέφερε στην αμερικανική επικράτεια.

Η σύλληψή του έγινε τα ξημερώματα στην πόλη της ανατολικής Βολιβίας, όπου κινητοποιήθηκαν εκατοντάδες αστυνομικοί, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Άλλα τέσσερα πρόσωπα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αυτής. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ο 34χρονος Ουρουγουανός, που οι αμερικανικές αρχές κατηγορούν πως ήταν επικεφαλής κυκλώματος που διακίνησε τουλάχιστον 16 τόνους κοκαΐνης προς την Ευρώπη, «παρέμεινε σιωπηλός», είπε ο υπουργός.

Ο πρόεδρος Ροδρίγο Πας εξήρε «τη συνεργασία διεθνών οργανισμών από διάφορες χώρες στην περιοχή και στην ήπειρο».

Η σύλληψη ανακοινώθηκε μερικές ημέρες μετά τη σύνοδο που οδήγησε στη σύναψη της συμφωνίας για τη λεγόμενη Ασπίδα της Αμερικής, π0υ ανακοίνωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφού συναντήθηκε το Σάββατο στη Φλόριντα με δεξιούς αρχηγούς κρατών της Λατινικής Αμερικής, με τους οποίους συζήτησε ιδίως για τη συνεργασία στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αντέδρασε χθες εκφράζοντας ικανοποίηση μέσω X για το «τέλος της βασιλείας του τρόμου και του χάους του Σεμπαστιάν Μαρσέτ» και την «ταχεία ενίσχυση της συνεργασίας των δυνάμεων επιβολής της τάξης» των ΗΠΑ και της Βολιβίας. «Η Ασπίδα της Αμερικής κάνει την περιοχή μας πιο ασφαλή και πιο δυνατή», διαβεβαίωσε.

Ο επικεφαλής της βολιβιανής αστυνομίας Μίρκο Σοκόλ δήλωσε πως θα γίνουν κι άλλες έφοδοι τις επόμενες ημέρες. «Έχουμε πληροφορίες για πολλούς ανθρώπους που συνεργάζονταν με τον Μαρσέτ. Είναι πολύ πιθανό πως σε αυτούς συγκαταλέγονταν και αστυνομικοί», τόνισε στον Τύπο.

Διακινητής μεγάλων ποσοτήτων

Ο Σεμπαστιάν Μαρσέτ εξέτισε ποινή φυλάκισης για εμπορία ναρκωτικών στην Ουρουγουάη από το 2013 ως το 2018.

Κατόπιν έζησε στην Παραγουάη και στη Βολιβία, δυο χώρες όπου επίσης αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις.

Τον Ιούλιο του 2023, ενώ διέμενε στη Σάντα Κρους, τράπηκε σε φυγή την παραμονή μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας για τη σύλληψή του.

Η σύζυγός του, επίσης κατηγορούμενη για διακίνηση ναρκωτικών, κρατείται το τρέχον διάστημα στην Παραγουάη, μετά τη σύλληψή της στην Ισπανία.

Τον Μάιο του 2025, η αμερικανική δικαιοσύνη απήγγειλε κατηγορίες στον κ. Μαρσέτ για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω αμερικανικών χρηματοπιστωτικών θεσμών.

Ο Κάρτραϊτ Γουέιλαντ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αμερικανικής υπηρεσίας κατά της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών, τόνιζε τότε ότι ο Ουρουγουανός ήταν «από τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες σε όλο τον νότιο κώνο» και «ο κυριότερος στόχος μεγάλης έρευνας για το οργανωμένο έγκλημα στην Παραγουάη».

Ο κ. Μαρσέτ μεταξύ άλλων υπάρχουν υποψίες πως ήταν ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας στην Κολομβία τον Μάιο του 2022 του Μαρτσέλο Πέσι, παραγουανού εισαγγελέα αρμόδιου για υποθέσεις κατά της μαφίας.

Ο τριαντατετράχρονος, ποδοσφαιρόφιλος, παίκτης στο παρελθόν, είχε αγοράσει ομάδα η οποία συμμετέχει σε τοπικό πρωτάθλημα στη Βολιβία. Είχε επίσης επενδύσει σε εταιρεία παραγωγών θεαμάτων, σε εταιρεία μουσικών παραγωγών, καθώς και στον τομέα των ακινήτων.

Σε διάφορα βίντεο που είχε δημοσιοποιήσει ενώ βρισκόταν στην παρανομία, καυχιόταν για το ότι κατάφερνε να ξεφεύγει από τις αρχές.

Ο υπουργός Οβιέδο δήλωσε ότι ο Σεμπαστιάν Μαρσέτ είχε μετατρέψει τη Σάντα Κρους σε «βάση επιχειρήσεων» της παράνομης δραστηριότητάς του.

Η Βολιβία κατατάσσεται στην τρίτη θέση σε παγκόσμια κλίμακα ως προς την παραγωγή κοκαΐνης, πίσω από την Κολομβία και το Περού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης

03:39ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν σηκώνει το γάντι μετά την επίθεση στο νησί Χάργκ - Αν καταστρέψετε τις υποδομές μας θα καταστρέψουμε ότι υποδομή σχετίζεται με τις ΗΠΑ στην περιοχή

03:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Διέταξαν αποχώρηση του μη απαραίτητου προσωπικού από την πρεσβεία στο Ομάν

03:10ΚΟΣΜΟΣ

Ουρουγουανός βαρόνος των ναρκωτικών συλλαμβάνεται στη Βολιβία, εκδίδεται στις ΗΠΑ

02:41ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Το Ισραήλ σχεδιάζει μαζική χερσαία εισβολή στο Λίβανο - Η κατάσταση θα θυμίσει Γάζα

02:31ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ο Λούλα ανακάλεσε τη βίζα Αμερικανού διπλωμάτη λόγω επίσκεψης στον Μπολσονάρου

02:03ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταμπέλα ξενοδοχείου - Κινητοποίηση ΕΚΑΒ και πυροσβεστικής

01:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Η βαλίτσα στην οποία βρέθηκε η σορός της γυναίκας «κρύβει» την ταυτότητα του δολοφόνου

01:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Χτυπήσαμε όλους τους στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χάργκ - Αν εμποδίσουν την διέλευση πλοίων θα χτυπήσουμε τις πετρελαϊκές τους εγκαταστάσεις

00:52ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: 12 νεκροί - μέλη του προσωπικού - σε νοσοκομείο μετά από βομβαρδισμό

00:25ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Βάση κυανοκράνων χτυπήθηκε από το Ισραήλ

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιαίτερες κρητικές λέξεις που πιθανόν να μην γνωρίζεις

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Moody's: Αμετάβλητο το ελληνικό αξιόχρεο, με σταθερές προοπτικές

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άνδρας έπεσε σε τρύπα πεζοδρομίου και χτύπησε στο κεφάλι – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Οι αστρονόμοι καταγράφουν τη γέννηση ενός μαγνητάρ σε έκρηξη υπερκαινοφανούς αστέρα

23:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 3-1: Έκανε το πρώτο βήμα για τον τελικό

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στο Ιράν: Ο Τραμπ σε μία ή δύο εβδομάδες θα ακυρώσει τον πόλεμο

23:12LIFESTYLE

Πώς ο Timothée Chalamet κατέστρεψε σκόπιμα την όρασή του για τον ρόλο του στο «Marty Supreme»

23:05ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Επίσημο: Αναβλήθηκε το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης, μετά τη δολοφονία του 20χρονου φιλάθλου

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η ιστορική αναδρομή του Λευτέρη Κρυοβρυσανάκη – 36 χρόνια δάσκαλος

Novibet
16:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

02:03ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταμπέλα ξενοδοχείου - Κινητοποίηση ΕΚΑΒ και πυροσβεστικής

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Απόψε τελειώνει το καθεστώς του Ιράν» - «Σήκωσαν» βομβαρδιστικά Β-2 οι ΗΠΑ

01:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Η βαλίτσα στην οποία βρέθηκε η σορός της γυναίκας «κρύβει» την ταυτότητα του δολοφόνου

20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στο Ιράν: Ο Τραμπ σε μία ή δύο εβδομάδες θα ακυρώσει τον πόλεμο

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε η χαμένη πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου έπειτα από σχεδόν δύο χιλιετίες: «Απολύτως εντυπωσιακή»

21:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Άλλαξε την κατάθεσή του ο 23χρονος - Είχε πάνω του το μαχαίρι και γνώριζε τον 20χρονο που σκότωσε

23:12LIFESTYLE

Πώς ο Timothée Chalamet κατέστρεψε σκόπιμα την όρασή του για τον ρόλο του στο «Marty Supreme»

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Το σπαρακτικό μήνυμα του πατέρα του 18χρονου Ασημάκη που σκοτώθηκε - «Σκοτείνιασε ο κόσμος μας»

16:52WHAT THE FACT

Ο «Νοστράδαμος της Κίνας» προβλέπει πώς θα τελειώσει ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν - Και το αποτέλεσμα είναι απροσδόκητο

18:22LIFESTYLE

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Άρης Σοϊλέδης - Η οργισμένη ανάρτηση του πρώην ποδοσφαιριστή

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Το παράδοξο της ακρίβειας στα καύσιμα: Μειώθηκε η κίνηση στους δρόμους!

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα δύο αδελφές - Σε κρίσιμη κατάσταση η 26χρονη

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο έξω από τη Βουλή: Συνελήφθη αστυνομικός για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Viral μωρό «γίγαντας» από τη Νέα Υόρκη - Είναι 1,5 έτους και ζυγίζει 14 κιλά

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα Άντριου και του Έπσταϊν στη δημοσιότητα

01:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Χτυπήσαμε όλους τους στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χάργκ - Αν εμποδίσουν την διέλευση πλοίων θα χτυπήσουμε τις πετρελαϊκές τους εγκαταστάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ