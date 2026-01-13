Τραγωδία στη Βολιβία: Τουλάχιστον 11 νεκροί σε τροχαίο - 14χρονος στο τιμόνι του οχήματος

Περίπου 1.400 άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο στους δρόμους της χώρας των Άνδεων

Προκαταρκτικός κατάλογος των θυμάτων δείχνει ότι οι νεκροί ήταν τέσσερις ανήλικοι και επτά ενήλικοι.
Τουλάχιστον ένδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Δευτέρα σε τροχαίο στην ανατολική Βολιβία, καθώς μετακινούνταν με μίνι μπας που οδηγούσε έφηβος «13 ως 14 ετών», ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Ως αυτή τη στιγμή, μιλάμε για 11 νεκρούς», συνόψισε ο Μιγκέλ Λίπε, ο αστυνομικός στον οποίο ανατέθηκε να διενεργήσει την έρευνα για το δυστύχημα αυτό, σε βολιβιανό τηλεοπτικό σταθμό.

Προκαταρκτικός κατάλογος των θυμάτων δείχνει ότι οι νεκροί ήταν τέσσερις ανήλικοι και επτά ενήλικοι.

Κατά τον ίδιο αστυνομικό, ένα από τα πρώτα ευρήματα της έρευνας ήταν πως ο οδηγός του οχήματος ήταν «ανήλικος, ηλικίας 13 ως 14 ετών», που σκοτώθηκε όταν έγινε η σύγκρουση.

Κατ’ άλλες πληροφορίες της αστυνομίας, τέσσερις τραυματίες εισήχθησαν σε νοσοκομείο στην περιοχή.

Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δέντρο, σε δρόμο κοντά στο χωριό Πουέρτο Κιχάρο, στον νομό Σάντα Κρους, κοντά στα σύνορα με τη Βραζιλία.

Ο αστυνομικός σημείωσε πως ανάμεσα στους επιβάτες βρίσκονταν άνθρωποι «σε κατάσταση μέθης».

Σύμφωνα με αριθμούς του βολιβιανού υπουργείου Εσωτερικών, κάπου 1.400 άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο στους δρόμους της χώρας των Άνδεων, σε δυστυχήματα που αποδίδονται κυρίως σε απροσεξίες οδηγών και μηχανικές βλάβες.

