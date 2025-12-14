Βολιβία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί εξαιτίας πλημμυρών

Οικογένειες αναγκάστηκαν να καταφύγουν στις στέγες των σπιτιών τους, λόγω της ραγδαίας ανόδου της στάθμης των υδάτων. Για τη διάσωσή τους κινητοποιήθηκαν ελικόπτερα.

Newsbomb

Βολιβία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί εξαιτίας πλημμυρών

Άνθρωποι διασχίζουν έναν πλημμυρισμένο δρόμο μετά από έντονες βροχοπτώσεις στο Ελ Άλτο της Βολιβίας, την Κυριακή 23 Μαρτίου 2025. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και οκτώ αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός πλημμυρών στην ανατολική Βολιβία, όπως ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι τοπικές αρχές.

Ο ποταμός Πιραΐ, ο οποίος διασχίζει την πόλη Σάντα Κρους ντε λα Σιέρα, υπερχείλισε εξαιτίας σφοδρών βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες πλημμύρες - που έπληξαν κυρίως τις κοινότητες Ελ Τόρνο και Λα Γκουάρντια - και να καταρρεύσει μια γέφυρα.

«Τρεις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί, καταπλακωμένοι από σωρούς με ξύλα, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων οκτώ ανθρώπων», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Βολιβίας Έντμαν Λάρα. «Σπίτια καλύφθηκαν από λάσπη και κάτοικοι έχασαν σχεδόν όλα τα ζώα και τα προσωπικά τους αντικείμενα», αφηγήθηκε.

Οικογένειες αναγκάστηκαν να καταφύγουν στις στέγες των σπιτιών τους, λόγω της ραγδαίας ανόδου της στάθμης των υδάτων. Για τη διάσωσή τους κινητοποιήθηκαν ελικόπτερα.

Η περίοδος των βροχών στη Βολιβία ξεκινά τον Νοέμβριο και διαρκεί μέχρι τον Απρίλιο. Από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Απρίλιο του 2025, οι βολιβιανές αρχές κατέγραψαν 51 θανάτους που αποδόθηκαν σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:47ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί εξαιτίας πλημμυρών

03:09ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σχεδίαζαν μακελειό σε Χριστουγεννιάτικη αγορά - Συλλήψεις 5 υπόπτων από την αστυνομία

02:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννης: Στρατηγική επένδυση στην πρόληψη, την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια των πολιτών

02:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της United Airlines στην Ουάσινγκτον

01:35ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Μαζική επίθεση ουκρανικών drones - Στόχος διυλιστήρια και αποθήκες πετρελαίου

01:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Γιατί καταβάλλεται νωρίτερα φέτος

00:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συναγερμός σε Πανεπιστημιούπολη μετά από πυροβολισμούς: Τουλάχιστον δύο νεκροί - «Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας»

00:39ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Συναντήσεις Ζελένσκι με Ευρωπαίους και Αμερικάνους στο Βερολίνο

00:19ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκεψη Μητσοτάκη σε «μπλόκο-αλκοτέστ» της τροχαίας - «Κάνετε σπουδαία δουλειά» είπε σε άνδρες και γυναίκες της τροχαίας και έκανε αλκοτέστ

23:57WHAT THE FACT

ΗΠΑ: Πήγαν να σπάσουν ρεκόρ Γκίνες ψήνοντας πάνω από 83.000 μπισκότα

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Κυρανάκης: «Το 2026 θα λειτουργήσει το σύστημα τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο στο 100%»

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Το μήνυμά του σώζει ζωές - Αλματώδης η διαδικτυακή αναζήτηση για έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Χριστοδουλίδης και Μακρόν θα υπογράψουν συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου

23:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελευταίο ματς του Ζαφείρη με τη Σλάβια Πράγας – Το «ευχαριστώ» των Τσέχων

23:24LIFESTYLE

Αριάνα Γκράντε: «Μεταμόρφωσα την εικόνα μου» - Πώς εξηγεί το look των τελευταίων χρόνων

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Λευκορωσία απελευθέρωσε 123 κρατούμενους: “Σ’ αγαπώ” η πρώτη κουβέντα που είπε η σύζυγός του Μπιαλιάτσκι μετά από 5 χρόνια

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ: Η αστυνομία κλείνει την έρευνα για διαρροή πληροφοριών της Βιρτζίνια Τζιούφρε - Η οργή της οικογένειας

22:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Εργκίν Αταμάν: «Δεν είμαι σίγουρος για Όσμαν και Χολμς»

22:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ζεστός βραχώδης πλανήτης με ατμόσφαιρα: Η ανακάλυψη της NASA που αλλάζει τα δεδομένα

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Το χριστουγεννιάτικο απορριμματοφόρο που έκλεψε την παράσταση στην Ερμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:35ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Η επόμενη μέρα μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη και την έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο με ανοιχτούς δρόμους - Αυτή είναι η λίστα με τα αιτήματά τους

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Πόπη με την Φεράρι «πανηγυρίζει» την παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Προβληματισμός στο Μαξίμου μετά το «όχι» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Ένταση στα μπλόκα

21:11ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έμαθε από δημοσιογράφους ότι είναι κατηγορούμενος - «Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος»

00:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συναγερμός σε Πανεπιστημιούπολη μετά από πυροβολισμούς: Τουλάχιστον δύο νεκροί - «Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας»

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

19:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ανάσα δίπλα στη θάλασσα» για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποιος «μίλησε» και ανέτρεψε τα δεδομένα - Τα κενά στο παζλ, οι πιέσεις και τα ασφαλή συμπεράσματα της ανακρίτριας

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «ψυχρή εισβολή» από την Κεντρική Ευρώπη απειλεί τη χώρα - Γιατί κρίνονται όλα στις 20 Δεκεμβρίου

03:09ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σχεδίαζαν μακελειό σε Χριστουγεννιάτικη αγορά - Συλλήψεις 5 υπόπτων από την αστυνομία

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Το έτος της «σύγκρουσης» ρομπότ και ανθρώπων στην Ευρώπη ανακοίνωσε η Europol

00:19ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκεψη Μητσοτάκη σε «μπλόκο-αλκοτέστ» της τροχαίας - «Κάνετε σπουδαία δουλειά» είπε σε άνδρες και γυναίκες της τροχαίας και έκανε αλκοτέστ

21:02WHAT THE FACT

«Πιθανώς εχθρική εξωγήινη απειλή»: Το 3I/ATLAS κάνει παράξενη αλλαγή καθώς πλησιάζει τη Γη

07:22ΚΟΣΜΟΣ

H γη καταρρέει στην Τουρκία: Γιατί έχουν ανοίξει εκατοντάδες τεράστιες καταβόθρες - Βίντεο

22:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Εργκίν Αταμάν: «Δεν είμαι σίγουρος για Όσμαν και Χολμς»

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραβήχτηκαν τα νερά στα Παρακάρλια από τις πλημμύρες – Οι φυσικές καταβόθρες έκαναν το θαύμα τους

22:09LIFESTYLE

Μοιράζει λεφτά η Τέιλορ Σουίφτ: Το αστρονομικό μπόνους στο συνεργείο της περιοδείας της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ