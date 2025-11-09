Βολιβία: Αποκαθιστά τις διπλωματικές σχέσεις με τις ΗΠΑ μετά από 17 χρόνια

Υποστηρικτές του Προέδρου Ροντρίγκο Παζ κρατούν σημαίες της Βολιβίας, ενώ αυτός στέκεται στο μπαλκόνι του κυβερνητικού μεγάρου, συνοδευόμενος από την οικογένειά του, στη Λα Παζ της Βολιβίας, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025.

Η Βολιβία και οι ΗΠΑ θα αποκαταστήσουν τις διπλωματικές σχέσεις τους, που είχαν διακοπεί το 2008, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο ο νέος πρόεδρος του κράτους των Άνδεων Ροδρίγο Πας αμέσως μετά την ορκωμοσία του κι ο αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών Κρίστοφερ Λαντάου.

«Θα αποκαταστήσουμε αυτές τις σχέσεις», είπε ο βολιβιανός νέος αρχηγός του κράτους κατά τη διάρκεια κατ’ ιδίαν συνάντησής του με τον αμερικανό υφυπουργό, λίγη ώρα μετά την ορκωμοσία του στην πρωτεύουσα Λα Πας, με παρούσες πάνω από 70 ξένες αντιπροσωπείες.

Ο κ. Λαντάου από την πλευρά του διευκρίνισε πως οι σχέσεις θα αποκατασταθούν «στο επίπεδο των πρεσβευτών, στο οποίο έπρεπε να είναι πάντα». «Θέλουμε να αποκαταστήσουμε καλή σχέση με αυτή τη νέα κυβέρνηση», επέμεινε κατά τη διμερή συνάντησή του με τον κ. Πας.

Ο αριστερός πρώην πρόεδρος Έβο Μοράλες είχε διώξει πριν από 17 χρόνια τον ανώτατο διπλωματικό αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στη χώρα, κατηγορώντας τον πως υποστήριξε συνωμοσία της δεξιάς. Η Ουάσιγκτον είχε ανταποδώσει την κίνηση.

Ο κεντροδεξιός νέος πρόεδρος δήλωσε κατά την ομιλία του αμέσως μετά την ορκωμοσία του ότι η Βολιβία δεν θα είναι «ποτέ» ξανά «απομονωμένη» σε διεθνές επίπεδο. Η ορκωμοσία του έβαλε και τυπικά τέλος σε είκοσι χρόνια κυβερνήσεων του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό (MAS) στη χώρα, βυθισμένη σε οικονομική κρίση.

«Η Βολιβία επιστρέφει στον κόσμο κι ο κόσμος επιστρέφει στη Βολιβία», διατράνωσε ο νέος πρόεδρος. Είχε αναγγείλει, ήδη προτού αναλάβει την εξουσία, την πρόθεσή του να ανοίξει τη χώρα του στον κόσμο, αποκαθιστώντας ιδίως τη σχέση με την Ουάσιγκτον.

Ανάμεσα στους ξένους ηγέτες που ήταν παρόντες στην ορκωμοσία: οι πρόεδροι Γκαμπριέλ Μπόριτς (Χιλή), Χαβιέρ Μιλέι (Αργεντινή) και Ζαμαντού Ορσί (Ουρουγουάη).

Η εκλογική νίκη τη 19η Οκτωβρίου του Ροδρίγο Πας, 58 ετών, γιου του πρώην προέδρου Χάιμε Πας Σαμόρα (1989-1993), σηματοδότησε μείζονα πολιτική στροφή στη λατινοαμερικανική χώρα. Έβαλε τέλος σε δυο δεκαετίες κυριαρχίας του MAS, επικεφαλής του οποίου ήταν για 26 χρόνια ο Έβο Μοράλες, στην εξουσία από το 2006 ως το 2019, κατόπιν ο δελφίνος του, ο μόλις απελθείς πρόεδρος Λουίς Άρσε.

Ο πρώην γερουσιαστής αναλαμβάνει την εξουσία στη χώρα που επί των ημερών του κ. Μοράλες έκανε στροφή στον «σοσιαλισμό», εθνικοποιώντας τους ενεργειακούς πόρους, συνάπτοντας συμμαχίες με τη Βενεζουέλα του Ούγο Τσάβες, την Κούβα, την Κίνα, τη Ρωσία, καθώς και το Ιράν.

Ο νέος αρχηγός του κράτους επευφημήθηκε εισερχόμενος στο κοινοβούλιο, όπου ήταν παρόντες αιρετοί και ξένοι προσκεκλημένοι. Υπό καταρρακτώδη βροχή, μίλησε για «εξαγνισμό» που πρόσφερε στη χώρα η «Πατσαμαμά» (η μητέρα Γη).

Εκλεγμένος με τα χρώματα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αναλαμβάνει την εξουσία καθώς η χώρα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων 40 χρόνων, με πιο οδυνηρές εκφάνσεις τις ελλείψεις δολαρίων και καυσίμων.

Ο προκάτοχός του κατηγορήθηκε πως σχεδόν εξάντλησε τα αποθέματα συναλλάγματος ασκώντας δαπανηρή πολιτική επιδότησης των τιμών των καυσίμων. Ο πληθωρισμός κυμαινόταν περί το 19% τον Οκτώβριο, μετά την κορύφωσή του στο 25% τον Ιούλιο.

Ο Ροδρίγο Πας εξήγγειλε πως θα μειώσει κατά το ήμισυ και πλέον την επιδότηση των τιμών των καυσίμων και θα θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα που βάφτισε «καπιταλισμό για όλους», με κυριότερα χαρακτηριστικά την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, τη μείωση των φόρων και την έναρξη μεταρρυθμίσεων απορρύθμισης της οικονομίας.

«Αρκετά με τις ιδεολογίες που δεν μας δίνουν τίποτα να φάμε. Αυτά που φέρνουν φαγητό στο τραπέζι μας είναι η απασχόληση, η παραγωγή, η ανάπτυξη κι ο σεβασμός στην ιδιωτική ιδιοκτησία», δήλωσε, υποσχόμενος κυβέρνηση «της καινοτομίας, της επιστήμης, της τεχνολογίας και του πράσινου μέλλοντος».

«Θα υπερασπιστούμε τα ποτάμια μας, τα δάση μας και τους παγετώνες μας. Η οικονομική ανάπτυξη θα συμβαδίσει με την προστασία του περιβάλλοντος», διαβεβαίωσε ακόμη ο νέος πρόεδρος, καθώς ξεκινά η COP30 στην Μπελέμ της Βραζιλίας. Ο κ. Πας μίλησε περί «νέας ιδέας», που είναι κατ’ αυτόν «η πράσινη κυβέρνηση της Βολιβίας».

Κληρονόμος πολιτικής δυναστείας, ο Ροδρίγο Πας παρουσιάζεται ως μετριοπαθής πολιτικός, ο οποίος συνηγορεί υπέρ της συναίνεσης και της εθνικής συμφιλίωσης.

