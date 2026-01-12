Ιράν: Επαναφέρει το διαδίκτυο κι απειλεί τις ΗΠΑ - Οι Ισραηλινοί μιλούν για χιλιάδες νεκρούς

Το Ιράν φλέγεται για 15η ημέρα και οι διαδηλώσεις έχουν παραλύσει τη χώρα, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την εξέλιξη των πραγμάτων. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παρέμβουν ανά πάσα στιγμή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει ενημερωθεί πλήρως από το επιτελείο του για τις πιθανές επιλογές που έχει στα χέρια του, για να πλήξει το καθεστώς.

Οι Ιρανοί ωστόσο, όχι δεν μένουν με δεμένα χέρια, αλλά απειλούν ευθέως τους Αμερικανούς και τους προειδοποιούν να μην παρέμβουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στη χώρα τους.

Χαμενεΐ: «Τραμπ, ένας από τους τυράννους αυτού του κόσμου»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κατέφυγε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αντιδράσει στα συχνά χλευαστικά και απειλητικά σχόλια του Τραμπ για τη χώρα του.

Σε μια ανάρτηση γραμμένη στα περσικά, ο Χαμενεΐ είπε: «Ας γνωρίζει επίσης αυτός που κάθεται εκεί με αλαζονεία και υπερηφάνεια, κρίνοντας ολόκληρο τον κόσμο, ότι οι τύραννοι και οι αλαζόνες αυτού του κόσμου, όπως ο Φαραώ, ο Νεβρώδ, ο Ρεζά Σαχ, ο Μοχάμεντ Ρεζά Σαχ και οι παρόμοιοι, ανατράπηκαν όταν βρίσκονταν στο απόγειο της υπερηφάνειάς τους· κι αυτός θα ανατραπεί».

Ιρανός υπουργός Εξωτερικών: Επανέρχεται το διαδίκτυο

Το Ιράν κατηγορείται ότι έχει «ρίξει μαύρο» στους Ιρανούς για να μην βγάζουν στον έξω κόσμο όσα γίνονται εντός της χώρας. Ωστόσο, με δήλωσή του πριν από λίγη ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι το διαδίκτυο θα αποκατασταθεί σύντομα σε όλη τη χώρα.

Ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το διαδίκτυο θα αποκατασταθεί σύντομα στο Ιράν, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση συντονίζεται με το κατεστημένο ασφαλείας για να σημειωθεί πρόοδος σε αυτό το θέμα. Ο ίδιος πρόσθεσε, ότι θα αποκατασταθεί επίσης η συνδεσιμότητα με τις πρεσβείες και τα κυβερνητικά υπουργεία.

«Τους δίνουν όπλα, έχουμε αποδείξεις»

Ο Αραγτσί στηρίζοντας το αφήγημα του καθεστώτος για «δάκτυλο» των δυτικών, λέει ότι το Ιράν έχει στη διάθεσή του βίντεο με διανομή όπλων σε διαδηλωτές, προσθέτοντας ότι οι Αρχές θα δημοσιοποιήσουν σύντομα ομολογίες των κρατουμένων.

Τονίζει εξάλλου, οι Αρχές «παρακολουθούν στενά» τα γεγονότα που συμβαίνουν στους δρόμους. Ο Αραγτσί λέει ότι οι διαδηλώσεις «υποκινήθηκαν και τροφοδοτήθηκαν» από ξένα στοιχεία. Οι δυνάμεις ασφαλείας θα «κυνηγάνε» τους υπεύθυνους, πρόσθεσε.

Κατηγορεί τον Τραμπ ότι χρησιμοποιεί τις διαμαρτυρίες ως «δικαιολογία» για επίθεση

Ο Αραγτσί, ισχυρίζεται ότι οι διαδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο «έγιναν βίαιες και αιματηρές για να δοθεί μια δικαιολογία» στον Τραμπ να παρέμβει. Σε συνάντηση ξένων διπλωματών, δήλωσε ότι η βία κορυφώθηκε το Σαββατοκύριακο, αλλά «η κατάσταση είναι πλέον υπό πλήρη έλεγχο».

Το Ισραήλ στηρίζει Τραμπ αλλά δεν θέλει να λερώσει τα χέρια του με αίμα

Σε αυτό το κρίσιμο σημείο, δημοσιεύματα από Times of Israel και Reuters δείχνουν μια διπλή ισορροπία στη στάση του Ισραήλ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει εκφράσει δημόσια συμπαράσταση προς τους Ιρανούς διαδηλωτές, χαρακτηρίζοντας τον λαό του Ιράν ως «γενναίο» και ελπίζοντας πως θα απαλλαγεί από ένα «τυραννικό καθεστώς».

Παρά την υποστήριξη, ωστόσο, οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν συμβουλέψει την κυβέρνηση να αποφύγει οποιαδήποτε άμεση στρατιωτική ανάμειξη στις διαδηλώσεις, φοβούμενες πως μια τέτοια κίνηση «θα σαμποτάρει την πορεία του κινήματος» και ίσως ενισχύσει τον εχθρό.

Από την πλευρά των μυστικών υπηρεσιών, υπάρχει φόβος ότι η άμεση παρέμβαση θα μπορούσε να:

διαταράξει τις ευθύνες του ίδιου του κινήματος στο Ιράν,

παράσχει στο καθεστώς άλλοθι για καταστολή με πρόσχημα εξωτερική επίθεση,

αποσταθεροποιήσει ευρύτερα τη Μέση Ανατολή.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το Ισραήλ προτρέχει φραστικά και διπλωματικά για δράση κατά του ιρανικού καθεστώτος, ενθαρρύνει τις ΗΠΑ να πιέσουν ή να επιτεθούν — αλλά δεν επιθυμεί άμεση και μονομερή στρατιωτική ανάμειξη που θα συμμετείχε προσωπικά σε συγκρούσεις.

Χιλιάδες οι νεκροί, λέει το Ισραήλ

Την ίδια στιγμή πάντως, ο Μάρκο Ρούμπιο συνομιλώντας με Ισραηλινούς αξιωματούχους, έχει λάβει ενημέρωση ότι οι νεκροί ξεπερνούν ήδη τετραψήφιο νούμερο και οι 500 και πλέον που βγαίνουν προς τα έξω, είναι πολύ λιγότεροι από τα πραγματικά θύματα της άγριας καταστολής του καθεστώτος.

Όσον αφορά τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν, οι τελευταίες αναφορές αναφέρουν ότι περισσότεροι από 100 αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε όλη τη χώρα.

Διαβάστε επίσης