Ιράν-Κρατική τηλεόραση: Μεγάλη διαδήλωση υπέρ του καθεστώτος στην Τεχεράνη - Βίντεο

Ενώ ο αριθμός των νεκρών στις μεγαλύτερες διαδηλώσεις κατά του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν ξεπερνάει τους 500, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες τη Δευτέρα (12/01) όπου χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν την πλατεία της Επανάστασης στο κέντρο της Τεχεράνης, για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και να αποτίσουν φόρο τιμής στα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που έχασαν τη ζωή τους στις διαμαρτυρίες των τελευταίων δύο εβδομάδων.

Άνθρωποι που κρατούσαν τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας κατέκλυσαν την πλατεία Ενγελάμπ ή πλατεία της Επανάστασης, όπου αναπέμφθηκαν προσευχές για τα θύματα αυτών που η κυβέρνηση χαρακτήρισε «ταραχές».

