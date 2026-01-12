Εικόνες φρίκης από το Ιράν: Σοροί νεκρών διαδηλωτών σε μαύρες σακούλες στους δρόμους

Πλάνα που σοκάρουν δείχνουν σακούλες με πτώματα παρατεταγμένες στην άκρη του δρόμου στην πρωτέυουσα του Ιράν, μετά την βάναυση καταστολή των διαδηλωτών από το θεοκρατικό καθεστώς

Γυναίκες στην Τεχεράνη θρηνούν για τον θάνατο των αγαπημένων τους (φωτό αρχείου)
Σοκαριστικά πλάνα από το Ιράν που κάνουν τον γύρο του κόσμου, φαίνεται να δείχνουν δεκάδες πτώματα σε μαύρες σακούλες σκορπισμένα -μεταξύ άλλων- σε μια ιατροδικαστική εγκατάσταση στην πρωτεύουσα Τεχεράνη. Το βίντεο παρουσιάζει έως και 180 πτώματα, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, με τους σοκαρισμένους πενθούντες να στέκονται δίπλα στους αγαπημένους τους που έχουν πεθάνει και να παρηγορούνται από τους συμπατριώτες τους.

Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι πάνω από 500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε μια αιματηρή κυβερνητική καταστολή μετά από δύο εβδομάδες πανεθνικών διαδηλώσεων με αίτημα την αλλαγή του καθεστώτος.

Πέντε ξεχωριστά βίντεο που κοινοποιήθηκαν από ακτιβιστές στο διαδίκτυο δείχνουν πτώματα, μερικά αιμόφυρτα και μόνο με τα εσώρουχά τους, διασκορπισμένα στο συγκρότημα κτηρίων, όπου φέρεται να εκδίδονται πιστοποιητικά ταυτοποίησης και θανάτου. Απαρηγόρητοι συγγενείς και φίλοι φαίνονται να κλαίνε ανεξέλεγκτα, με κάποιους να καταρρέουν στο έδαφος, καθώς κινούνται ανάμεσα στους νεκρούς που είναι εκτεθειμένοι σε αποθήκες, ακόμη και κατά μήκος ενός εσωτερικού δρόμου στην Τεχεράνη.

Ένα από τα βίντεο που ανέβηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, με μια σοκαριστική λεζάντα που περιγράφει σκηνές στο Ιράν. «Τα νεκροτομεία και τα νοσοκομεία είναι γεμάτα με πτώματα. Πολλά νοσοκομεία δεν μπορούν πλέον να φιλοξενήσουν τους τραυματίες και ο χώρος στα νεκροτομεία εξαντλείται», έγραψε ο χρήστης. «Η Ισλαμική Δημοκρατία σκοτώνει τον λαό του Ιράν. Οι παγκόσμιοι ηγέτες πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα για να σταματήσουν αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. #Ιράν»

Δύο Ιρανοί ακτιβιστές, οι οποίοι αποτελούν το τελευταίο διάστημα αξιόπιστες πηγές εικόνων που έχουν εξαχθεί λαθραιά από τη χώρα, ονόμασαν την τοποθεσία ως το Κέντρο Ιατροδικαστικής Kahrizak στα νότια της Τεχεράνης, όπου μεταφέρονται οι σοροί για ταυτοποίηση, ιατροδικαστική εξέταση και έκδοση πιστοποιητικών θανάτου. Έγραψαν ξεχωριστά ότι το καθεστώς είχε καλέσει πολλούς πολίτες στο σημείο για να αναγνωρίσουν τους νεκρούς τους.

Λόγω του μπλακ άουτ που έχουν επιβάλει οι Αρχές, η εφημερίδα Independent δεν μπόρεσε να επαληθεύσει το υλικό, αλλά συνέδεσε τμήματα των κτηρίων στα βίντεο με δορυφορικές εικόνες της εγκατάστασης, η οποία βρίσκεται μόλις 20 χιλιόμετρα νότια του κέντρου της πόλης. Μέχρι στιγμής περισσότεροι από 544 άνθρωποι, εκ των οποίων 496 διαδηλωτές, έχουν επιβεβαιωθεί ότι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists (HRANA), το οποίο έχει δώσει ακριβείς πληροφορίες από τις προηγούμενες αναταραχές στο Ιράν.

Ο πραγματικός αριθμός των νεκρών εκτιμάται ότι είναι υψηλότερος, καθώς η επαλήθευση είναι σχεδόν αδύνατη λόγω πλήρους διακοπής των επικοινωνιών. Μόνο άτομα που έχουν πρόσβαση σε δορυφορική τεχνολογία ή που έχουν εγκαταλείψει το Ιράν είναι σε θέση να μεταδώσουν πληροφορίες.

Το HRANA ανέφερε ότι περισσότεροι από 10.600 άνθρωποι έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων διαμαρτυριών . Ακόμη και η ιρανική κρατική τηλεόραση έχει μεταδώσει πλάνα με δεκάδες σακούλες με πτώματα στο έδαφος στο γραφείο του ιατροδικαστή της Τεχεράνης, αν και ισχυρίστηκε ότι οι νεκροί ήταν θύματα «ένοπλων τρομοκρατών».

Οι πανεθνικές διαμαρτυρίες κατά του αυταρχικού καθεστώτος του Ιράν ξέσπασαν πριν από δύο εβδομάδες, όταν το τοπικό νόμισμα, το ριάλ, κατρακύλησε, με αποτέλεσμα το κόστος να εκτοξευθεί στα ύψη. Το HRANA ανέφερε ότι οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν πλέον εξαπλωθεί και στις 31 επαρχίες της χώρας.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν από όλη τη χώρα δείχνουν χιλιάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους σε πολλές πόλεις ζητώντας την πτώση των κυβερνώντων κληρικών, ακόμη και την επιστροφή της πρώην βασιλικής δυναστείας των Παχλεβί, η οποία εκδιώχθηκε στην επανάσταση του 1979 που προανήγγειλε την Ισλαμική Δημοκρατία. Σε πολλά κλιπ, ακούγεται ο ήχος συνεχών πυροβολισμών στο παρασκήνιο.

Οι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες που κοινοποιήθηκαν στους λογαριασμούς ακτιβιστών στο Twitter μέσω του Starlink περιγράφουν εκτεταμένη σφαγή. Ένα άτομο, που φέρεται να μίλησε από τη γειτονιά Ναρμάκ στα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας, είπε ότι είδε τις αρχές «να ξεπλένουν το αίμα... από την άσφαλτο με νερό υψηλής πίεσης αφού τους σφαγίασαν».

Ένας άλλος πρόσθεσε ότι οι κλήσεις από κινητά και σταθερά δεν λειτουργούν και ότι το καθεστώς στέλνει μηνύματα που προειδοποιούν τους πολίτες να μην εγκαταλείπουν τα σπίτια τους επειδή «οι ένοπλοι τρομοκράτες έχουν φύγει». Τα καταστήματα είναι άδεια και τα τρόφιμα εξαντλούνται.

Στα δυτικά του Ιράν την Πέμπτη, την τελευταία φορά που οι περισσότερες περιοχές είχαν πρόσβαση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, ένας άνδρας δήλωσε στην εφημερίδα Independent ότι τα καύσιμα ήταν επίσης λιγοστά. «Η κατάσταση είναι τρομερή, αλλά όλοι είναι αισιόδοξοι ότι το καθεστώς θα πέσει», πρόσθεσε. Το μαχόμενο καθεστώς του Ιράν αντιμετωπίζει αυξανόμενη διεθνή πίεση καθώς η βία κλιμακώνεται.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ισχυρίστηκε τη Δευτέρα ότι οι πανεθνικές διαμαρτυρίες στη χώρα του «έγιναν βίαιες και αιματηρές για να δώσουν μια δικαιολογία» στον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει. Ο Αμπάς Αραγκτσί δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο για τον ισχυρισμό του. Το καθεστώς δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει επίσημη λίστα θυμάτων.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει να χτυπήσει το Ιράν, δήλωσε την Κυριακή ότι το καθεστώς έχει προτείνει διαπραγματεύσεις. Αναμένεται να συναντηθεί με τους δικούς του αξιωματούχους την Τρίτη για να εξετάσει τις επόμενες κινήσεις τους. Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα ανταποδώσει σε περίπτωση επίθεσης, αλλά δεν είναι σαφές πώς θα ήταν αυτό δυνατό. Το μεγαλύτερο μέρος της αεράμυνάς του καταστράφηκε σε έναν καταστροφικό 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ πέρυσι.

Σε μια ανάρτηση στο δίκτυό του Truth Social το Σάββατο, έγραψε: «Το Ιράν ατενίζει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!» Αναφέρθηκε χθες το βράδυ ότι ο Λευκός Οίκος είχε «προκαταρκτικές συζητήσεις» σχετικά με σχέδια για πιθανή επίθεση κατά του Ιράν.

Το Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε ξεχωριστά: «Μην παίζετε παιχνίδια με τον Πρόεδρο Τραμπ. Όταν λέει ότι θα κάνει κάτι, το εννοεί». Ο Τραμπ είχε προηγουμένως πλήξει τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Midnight Hammer» στις 22 Ιουνίου 2025. Ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτικές υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις, σκοτώνοντας αρκετούς κορυφαίους στρατιωτικούς διοικητές και πυρηνικούς επιστήμονες.

