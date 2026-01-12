Ιράν: «Υπό πλήρη έλεγχο» οι διαδηλώσεις, λέει η Τεχεράνη

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αρατσί, σε δηλώσεις του κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του στη Μόσχα, στις 17 Δεκεμβρίου 2025.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ισχυρίστηκε το πρωί της Δευτέρας (12/01) ότι οι διαδηλώσεις που έχουν συνταράξει τη χώρα από τις 28 Δεκεμβρίου έχουν πλέον «τεθεί υπό πλήρη έλεγχο», ενώ συνεχίζεται το «μπλακ άουτ» στις επικοινωνίες.

Σε δηλώσεις που μετέδωσε το Al Jazeera, το οποίο έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να μεταδίδει από τη χώρα παρά τη διακοπή του διαδικτύου, ο Αραγτσί δήλωσε: «Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, αλλά και για διάλογο».

Σε σκληρές δηλώσεις, ο Αραγτσί κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ισραήλ για τη βία που σημειώνεται στο Ιράν τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

«Γι' αυτό οι διαδηλώσεις έγιναν βίαιες και αιματηρές, για να δοθεί μια δικαιολογία στον Αμερικανό πρόεδρο να παρέμβει», υποστήριξε.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών ισχυρίστηκε επίσης ότι η βία κορυφώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο.

«Ηρεμία» στους δρόμους, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση

Με το ολικό «μπλακ άουτ» στο ίντερνετ, είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει κατανοητό το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα, με αναφορές να κάνουν λόγο για πάνω από 500 νεκρούς διαδηλωτές.

Την ίδια ώρα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν παρουσιάζει εικόνες από τους δρόμους της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η «ηρεμία» έχει επιστρέψει στην πόλη από το βράδυ της Κυριακής.

