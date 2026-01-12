Οργή για τους νεκρούς του Ιράν: Μία φοιτήτρια, ένας bodybuilder και ένας πατέρας ανάμεσα στα θύματα

Ένας φοιτητής, ένας bodybuilder και ένας πατέρας τριών παιδιών είναι μεταξύ των νεκρών κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στο Ιράν

Οργή για τους νεκρούς του Ιράν: Μία φοιτήτρια, ένας bodybuilder και ένας πατέρας ανάμεσα στα θύματα

Ο πρώην πρωταθλητής bodybuilding Μεχντί Ζατπαρβάρ έπεσε νεκρός από τις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη

Η Ρομπίνα Αμινιάν, μια 23χρονη που σπουδάζει στο πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, ονειρευόταν να μετακομίσει στο Μιλάνο για να ακολουθήσει καριέρα στη μόδα. Ο λογαριασμός της στο Instagram την έδειχνε να επιδεικνύει με υπερηφάνεια διάφορες παραδοσιακές κουρδικές φορεσιές.

Την Πέμπτη, έφυγε από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Shariati της Τεχεράνης, όπου σπούδαζε σχέδιο μόδας, για να λάβει μέρος σε μια διαδήλωση κατά του καθεστώτος που πραγματοποιούνταν στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με την ΜΚΟ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ιράν (IHRNGO) με έδρα τη Νορβηγία.

«Ήταν ένα δυνατό κορίτσι, ένα θαρραλέο κορίτσι, και δεν ήταν κάποια την οποία μπορούσες να ελέγξεις και να πάρεις αποφάσεις για λογαριασμό της. Αγωνίστηκε για πράγματα που ήξερε ότι ήταν σωστά και αγωνίστηκε σκληρά», δήλωσε ο θείος της, Νέζαρ Μινουέι, στο CNN. «Διψούσε για ελευθερία, διψούσε για τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικά της δικαιώματα», είπε ο θείος της. «Ήταν ένα κορίτσι που ήταν ζωντανό, που ζούσε».

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, η Αμινιάν σκοτώθηκε από πυροβολισμούς, σύμφωνα με την Hengaw, μια οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τη Νορβηγία. Παρά την ολοήμερη διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο, το CNN μαθαίνει λεπτομέρειες για ορισμένους από τους Ιρανούς που σκοτώθηκαν, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας εξαπολύουν βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που σαρώνουν τη χώρα.

H Ρομπίνα Αμινιάν

Περισσότεροι από 490 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες 15 ημέρες κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, ανάμεσά τους οκτώ παιδιά, σύμφωνα με λεπτομερή καταμέτρηση που παρείχε στο CNN η Skylar Thompson, αναπληρώτρια διευθύντρια των Ακτιβιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ιράν (γνωστή και ως HRA).

Ο τελευταίος αριθμός νεκρών έρχεται καθώς αρκετοί άνθρωποι εντός του Ιράν έχουν δηλώσει στο CNN ότι οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας απαντούν στους διαφωνούντες με βία. Δύο άτομα στην Τεχεράνη, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας, δήλωσαν ότι είδαν τις δυνάμεις ασφαλείας να κραδαίνουν τουφέκια την Παρασκευή και να σκοτώνουν «πολλούς ανθρώπους». Μια άλλη αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι είδε «πτώματα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο» σε ένα νοσοκομείο.

Κύμα αναταραχής

Η οικογένεια της Αμινιάν περιέγραψε λεπτομερώς τις φρικιαστικές σκηνές που αντιμετώπισαν όταν πήγαν να παραλάβουν τη σορό της, σύμφωνα με τον θείο της, έχοντας οδηγήσει από το σπίτι τους στο Κερμανσάχ στο δυτικό Ιράν προς την Τεχεράνη. Ο πατέρας της είπε ότι η σορός της Αμινιάν φυλασσόταν μαζί με τις σορούς πολλών νέων ηλικίας μεταξύ 18 και 22 ετών. «Σχεδόν όλοι τους είχαν πυροβοληθεί στο κεφάλι και τον λαιμό», είπε ο Μινουέι.

Οι αρχές αρχικά αρνήθηκαν να επιστρέψουν τη σορό της, είπε ο θείος της. Όταν η οικογένεια τελικά κατάφερε να ανακτήσει τα λείψανά της, αναγκάστηκαν να την θάψουν με τα ίδια τους τα χέρια χωρίς τελετή, πρόσθεσε. «Ως οικογένεια, είμαστε συντετριμμένοι, αλλά κρατάμε το κεφάλι μας ψηλά επειδή το κορίτσι μας μαρτύρησε στο δρόμο προς την ελευθερία, στο δρόμο για μια καλύτερη ζωή για την οποία αγωνίστηκε», είπε ο θείος της Αμινιάν.

Παρά τους κινδύνους, οι ανυπάκουοι διαδηλωτές συνέχισαν να συμμετέχουν μαζικά σε όλη τη χώρα. Οι διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί σε περισσότερες από 180 πόλεις σε όλες τις επαρχίες του Ιράν, σε ένα κύμα εθνικής αναταραχής που πυροδοτήθηκε από τις επιδεινούμενες οικονομικές συνθήκες .

Οι Ιρανοί διαδηλωτές διακινδυνεύουν τον θάνατο σε πολλαπλά μέτωπα, είτε πυροβολούμενοι από τις δυνάμεις ασφαλείας στους δρόμους, είτε κατηγορούμενοι για «μοχαρεμπέ», που μεταφράζεται ως «πόλεμος εναντίον του Θεού», για βανδαλισμό περιουσίας, η τιμωρία για την οποία περιλαμβάνει την εκτέλεση.

Στην Κερμανσάχ, στο δυτικό Ιράν, ο Εμπραχίμ Γιουσίφι, πατέρας τριών παιδιών, πυροβολήθηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων την Πέμπτη, δήλωσε ο ξάδερφός του στο CNN. Ο Γιουσίφι, ένας 42χρονος εργαζόμενος σε νοσοκομείο, αφήνει πίσω του δύο γιους και μια κόρη, σύμφωνα με τον ξάδερφό του, ο οποίος θέλησε να παραμείνει ανώνυμος για λόγους ασφαλείας.

Από την Πέμπτη, η επικοινωνία με την οικογένεια έχει «διακοπεί εντελώς», δήλωσε ο ξάδερφος, καθώς οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διακοπή του διαδικτύου στο Ιράν, που διανύει τώρα την τέταρτη ημέρα της, είναι πρωτοφανής σε εμβέλεια. «Ακόμα και οι συγγενείς μας στην περιοχή του Κουρδιστάν του Ιράκ δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με κανέναν στο Ιράν για να επιβεβαιώσουν εάν η σορός του έχει επιστραφεί. Η αντίδραση των αρχών στις κουρδικές περιοχές ήταν πολύ πιο αυστηρή από ό,τι σε πολλά άλλα μέρη της χώρας», είπε ο ξάδερφός του.

Ο πρώην πρωταθλητής bodybuilding, Μεχντί Ζατπαρβάρ, φέρεται να δολοφονήθηκε την Παρασκευή, ανέφερε η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία. Ο Ζατπαρβάρ, πρώην πρωταθλητής bodybuilding και προπονητής, σκοτώθηκε την Παρασκευή κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην πόλη Ραστ στην επαρχία Γκιλάν στο βορειοδυτικό Ιράν.

Ο 39χρονος αθλητής ήταν δύο φορές πρωταθλητής bodybuilding, σύμφωνα με την Διεθνή Ομοσπονδία Φυσικής Κατάστασης και Bodybuilding. Kατείχε μεταπτυχιακό τίτλο στη φυσιολογία του αθλητισμού και θεωρούνταν ευρέως έμπειρος προπονητής στο Γκιλάν. Ο Zατπαρβάρ έγραψε στην πιο πρόσφατη ανάρτησή του στο Instagram: «Θέλουμε μόνο τα δικαιώματά μας, η φωνή που έχει καταπνιγεί εδώ και σαράντα χρόνια πρέπει να φωνάξει δυνατά», σύμφωνα με το φιλομεταρρυθμιστικό μέσο IranWire. Ο λογαριασμός του στο Instagram έχει πλέον καταργηθεί.

Ταυτοποιούνται επίσης πολλά θύματα των διαδηλώσεων που συγκλόνισαν την πόλη Άζνα στη δυτική επαρχία Λορεστάν του Ιράν την 1η Ιανουαρίου. Ο κομμωτής και λάτρης του μόντελινγκ, Σαγιάν Ασαντολαχί, δολοφονήθηκε από τις κυβερνητικές δυνάμεις την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με το IranWire. Με περισσότερους από 50.000 ακόλουθους στο Instagram, ο 28χρονος δημοσίευε βίντεο με τα χτένισματά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκείνη την ημέρα, ο 17χρονος Ρεζά Μοράντι Αμπντολβάντ έγινε επίσης στόχος των δυνάμεων ασφαλείας στην Άζνα και έπεσε σε κώμα, σύμφωνα με το IranWire. Μετά από μια ολοήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο, ο μαθητευόμενος επισκευαστής αμαξωμάτων απεβίωσε τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου.

Ο Aχμαντρεζά Αμανί 28 ετών, σπούδαζε δικηγόρος και ήταν ασκούμενος στον Δικηγορικό Σύλλογο του Γιαζντ, σύμφωνα με το IranWire. Τέσσερις ημέρες μετά τις διαμαρτυρίες της 1ης Ιανουαρίου, η κυβέρνηση έθαψε τη σορό του και αποκάλυψε στη συνέχεια την τοποθεσία της στην οικογένειά του, σύμφωνα με το φιλομεταρρυθμιστικό μέσο. Το CNN δεν μπόρεσε να επαληθεύσει όπως λέει ανεξάρτητα αυτές τις αναφορές λόγω της συνεχιζόμενης διακοπής των τηλεπικοινωνιών στο Ιράν.

