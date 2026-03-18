Κρίστιν Κάμποτ:Η γυναίκα της «Coldplay Kiss Cam» μιλά ανοιχτά για το περιστατικό - «Δέχτηκα απειλές»

Αποκάλυψε λεπτομέρειες για το κύμα αντιδράσεων, τις επιπτώσεις στην προσωπική της ζωή και το τέλος της σχέσης με τον Άντι Μπάιρον

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ανοιχτά για πρώτη φορά μετά από μήνες μίλησε η Κρίστιν Κάμποτ, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο ενός από τα πιο viral περιστατικά του 2025. Με φόντο το σκάνδαλο της «Coldplay Kiss Cam», η ίδια ξεκαθαρίζει πως έχει πλέον γυρίσει σελίδα, αφήνοντας πίσω της τον Άντι Μπάιρον.

«Το ψέμα είναι κάτι που δεν διαπραγματεύομαι», δήλωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της νέας της αρχής.

Η συνέντευξη που έριξε φως στην υπόθεση

Στις 17 Μαρτίου, η Κάμποτ εμφανίστηκε στο «The Oprah Podcast» της Oprah Winfrey, όπου μίλησε για πρώτη φορά τόσο αναλυτικά για όσα συνέβησαν μετά το viral βίντεο, αλλά και για τη σχέση της με τον Μπάιρον.

Όπως αποκάλυψε, έχει διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί του ήδη από τα μέσα του φθινοπώρου, τονίζοντας πως υπήρξε «μεγάλο έλλειμμα ειλικρίνειας και ακεραιότητας».

Το χρονικό του «Coldplay Kiss Cam»

Όλα ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2025, σε συναυλία των Coldplay, όταν η Κάμποτ και ο Μπάιρον εμφανίστηκαν αγκαλιασμένοι στη γνωστή «kiss cam». Το στιγμιότυπο έκανε αμέσως τον γύρο του διαδικτύου, πυροδοτώντας φήμες για εξωσυζυγική σχέση.

Το στιγμιότυπο σχολιάστηκε και από τον frontman Chris Martin, ο οποίος αστειεύτηκε επί σκηνής λέγοντας πως «μάλλον έχουν σχέση» ή ότι «είναι απλώς πολύ ντροπαλοί».

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Μπάιρον υπέβαλε την παραίτησή του από την Astronomer, με την Κάμποτ να ακολουθεί.

«Δεν ήταν αυτός που πίστευα»

Η Κρίστιν Κάμποτ ήταν σαφής για τον πρώην CEO, σημειώνοντας πως δεν ήταν ειλικρινής απέναντί της. «Δεν ήταν το άτομο που παρουσίαζε τον εαυτό του σε μένα», είπε, προσθέτοντας ότι πίστευε πως και εκείνος βρισκόταν σε διαδικασία χωρισμού - κάτι που, όπως αποδείχθηκε, δεν ίσχυε πλήρως.

Ο Μπάιρον, μέχρι σήμερα, δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το περιστατικό.

Τι αναφέρει για τη σχέση τους

Η ίδια είχε αποκαλύψει ήδη από τον Δεκέμβριο, σε συνέντευξή της στους «The New York Times», ότι η συγκεκριμένη συναυλία ήταν η πρώτη φορά που η σχέση τους πήρε τέτοιου είδους τροπή.

Όπως εξήγησε, είχαν συζητήσει νωρίτερα μέσα στο 2025 ότι και οι δύο περνούσαν χωρισμούς. Η Κάμποτ βρισκόταν ήδη σε διάσταση και σε διαδικασία διαζυγίου, ενώ –όπως τόνισε– δεν είχαν καν φιληθεί πριν από εκείνη τη βραδιά. «Ήταν μια στιγμή που ξεφύγαμε», παραδέχτηκε.

Οι επιπτώσεις και το κύμα αντιδράσεων

Το τίμημα, ωστόσο, ήταν βαρύ. Η Κρίστιν Κάμποτ βρέθηκε στο στόχαστρο έντονων επιθέσεων, αποκαλύπτοντας πως έγινε θύμα doxxing -εκφοβισμού και συκοφαντίας - δεχόμενη εκατοντάδες τηλεφωνήματα, απειλές ακόμη και λεκτική παρενόχληση.

«Έμεινα εγώ να πληρώσω το τίμημα», ανέφερε, επισημαίνοντας πως η σιωπή του Μπάιρον επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την κατάσταση. «Πήγαινα να πάρω τα παιδιά μου από δραστηριότητες και οι υπόλοιπες μαμάδες εκεί, με κοιτούσαν περίεργα και μιλούσαν πολύ άσχημα. Ήταν πολύ δύσκολο για εμένα», σημείωσε.

«Δεν είναι αυτό ένα χαρακτηριστικό που θα ήθελα σε φίλο, σύντροφο ή εργοδότη», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Μπάιρον.

Το σήμερα και η επόμενη μέρα

Σήμερα, η Κάμποτ προσπαθεί να ανασυντάξει τη ζωή της, αν και –όπως παραδέχεται– αντιμετωπίζει δυσκολίες ακόμη και στην επαγγελματική της πορεία μετά το σκάνδαλο.

Η ίδια εκτιμά ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά, αν ο Μπάιρον είχε τοποθετηθεί δημόσια εξαρχής, όπως έκανε ο εν διαστάσει σύζυγός της.

«Ο κόσμος με κατηγορούσε, υποστηρίζοντας πως: “Εκείνη ήταν σε διάσταση, αλλά εκείνος όχι”», είπε, περιγράφοντας το πώς διαμορφώθηκε η δημόσια εικόνα εις βάρος της.

Μια υπόθεση που ακόμα συζητιέται

Το περιστατικό «Coldplay Kiss Cam» εξακολουθεί να απασχολεί την κοινή γνώμη, αποτελώντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια στιγμή μπορεί να αλλάξει ριζικά τη ζωή κάποιου. Για την Κάμποτ, ωστόσο, το βλέμμα είναι πλέον στραμμένο μπροστά – με ξεκάθαρα όρια και μια νέα αρχή.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη συνέντευξη:

Novibet
