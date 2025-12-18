«Ήταν ένα λάθος μετά από τεκίλα» λέει η γυναίκα που «πιάστηκε» από Kiss Cam στους Coldplay

Ως στιγμιαίο λάθος χαρακτήρισε τις τρυφερές στιγμές που μοιράστηκε με τον πρώην εργοδότη της και πρώην CEO της Astronomer η διευθύντρια HR - και είδε όλος ο κόσμος - σε συναυλία των Coldplay αφού τους «έπιασε» η Kiss Cam με αποτέλεσμα να γίνει πρωτοσέλιδο παγκοσμίως.

Η Κρίστιν Κάμποτ και ο Άντι Μπάιρον καταγράφηκαν από την Kiss Cam στη συναυλία να είναι αγκαλιά, με αποτέλεσμα να προκληθεί μια ιδιαιτέρως αμήχανη αντίδραση και από τους δύο, ενώ η ενστικτώδης αντίδρασή να απομακρυνθούν ο ένας από τον άλλον μόλις είδαν τους εαυτούς του στις γιγαντοοθόνες επιδείνωσε ακόμη περισσότερο τη κατάσταση.

Η 53χρονη διευθύντρια του HR δεν είχε σχολιάσει το περιστατικό για πολλούς μήνες, ωστόσο αποφάσισε να «σπάσει» τη σιωπή της και να μιλήσει δημόσια και να παρουσιάσει τη δική της εκδοχή για τα όσα διαδραματίστηκαν στη Βοστώνη στις 16 Ιουλίου.

«Πήρα μια κακή απόφαση και ήπια μερικά High Noons και χόρεψα και φέρθηκα ανάρμοστα με το αφεντικό μου», είπε αρχικά. «Και δεν είναι κάτι ασήμαντο. Ανέλαβα την ευθύνη και θυσίασα την καριέρα μου γι’ αυτό. Αυτό ήταν το τίμημα που επέλεξα να πληρώσω», αποκάλυψε μιλώντας στους New York Times.

«Έχω δεχθεί πάνω από 60 απειλές για τη ζωή μου»

Ύστερα από εκείνο το βράδυ η Κάμποτ διασύρθηκε δημόσια σε όλο τον πλανήτη, έγινε αντικείμενο χλεύης, ενώ μάλιστα τόνισε πως δέχεται μέχρι και ανάρμοστα σχόλια από κόσμο που τη συναντά σε δημόσιους χώρους. Αποκάλυψε μάλιστα πως έχει δεχθεί περισσότερες από 60 απειλές για τη ζωή της.

Παραδέχτηκε πως ένιωθε έλξη για τον Μπάιρον και ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένη που θα τον σύστηνε στις φίλες της, τονίζοντας όμως πως δεν είχαν ούτε φιληθεί μέχρι εκείνο το βράδυ. Είπε πως ήπιαν μερικά σφηνάκια τεκίλας, χόρεψαν και στη συνέχεια αντάλλαξαν ένα φιλί - για πρώτη και μοναδική φορά - όπως ξεκαθάρισε.

«Θέλω τα παιδιά μου να ξέρουν ότι μπορείς να κάνεις λάθη και να τα θαλασσώσεις άσχημα. Αλλά δεν χρειάζεται να δέχεσαι απειλές ότι θα σε σκοτώσουν γι’ αυτά», λέει η Κάμποτ.

Διαβάστε επίσης