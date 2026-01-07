Ουκρανία: Χαιρετίζει την αμερικανική κατάληψη δεξαμενόπλοιου με ρωσική σημαία

Φωτογραφία που δημοσίευσε η διοίκηση δυνάμεων Ευρώπης των ΗΠΑ στο X, για την κατάληψη του πετρελαιοφόρου Marinera στον Βόρειο Ατλαντικό.

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε την Τετάρτη (07/01) πως το Κίεβο χαιρετίζει τη σύλληψη από τις ΗΠΑ ενός υπό ρωσική σημαία πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα.

«Η σύλληψη πλοίου με ρωσική σημαία στον Βόρειο Ατλαντικό υπογραμμίζει τον αποφασιστικό, ηγετικό ρόλο των ΗΠΑ και του προέδρου Τραμπ», αναφέρει ο Σιμπίχα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

The apprehension of a Russian-flagged ship in the North Atlantic underscores the United States' and President Trump's resolute leadership. We welcome such approach to dealing with Russia: act, not fear. This is also relevant to peace process and bringing a lasting peace closer. — Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) January 7, 2026

«Χαιρετίζουμε μια τέτοια προσέγγιση στην αντιμετώπιση της Ρωσίας: δράση, όχι φόβος. Αυτό αφορά επίσης την ειρηνευτική διαδικασία και την προσπάθεια επίτευξης διαρκούς ειρήνης», συμπλήρωσε.

