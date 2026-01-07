ΗΠΑ: Η στιγμή που αμερικανοί στρατιώτες καταλαμβάνουν δεξαμενόπλοιο στην Καραϊβική - Βίντεο

Στο βίντεο που δημοσίευσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ φαίνονται αμερικανοί στρατιώτες να επιχειρούν στο σκάφος «Sophia».

Στην κατάληψη δύο πετρελαιοφόρων πλοίων προχώρησαν την Τετάρτη (07/01) οι αμερικανικές δυνάμεις σε Καραϊβική και Βόρειο Ατλαντικό, έπειτα από την άνευ προηγουμένου επιχείρηση κατά του προέδρου της Βενεζουέλας το Σάββατο (03/01), η οποία έληξε με την αιχμαλώτισή του και τη μεταφορά του σε φυλακή της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, η Αμερικανική Ακτοφυλακή επιβιβάστηκε σε δύο πετρελαιοφόρα σε μια «μεθοδική και συντονισμένη» επιχείρηση.

Η Νόεμ ανέφερε ότι το ένα πλοίο βρισκόταν στον Βόρειο Ατλαντικό, ενώ το άλλο σε διεθνή ύδατα κοντά στην Καραϊβική. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν με διαφορά λίγων ωρών μεταξύ τους, προσθέτει.

Τα πετρελαιοφόρα, το «Marinera» και το «Sophia», «είχαν αγκυροβολήσει τελευταία στη Βενεζουέλα ή ήταν καθ' οδόν προς αυτή», πρόσθεσε η κυρία Νόεμ.

Το «Marinera» προσπαθούσε «να αποφύγει την Ακτοφυλακή για εβδομάδες», αναφέρει.

Η ανάρτησή της περιλαμβάνει ένα σύντομο βίντεο που δείχνει θερμικές εικόνες ατόμων που αποτυπώνονται να επιβιβάζονται στο «Sophia» κατεβαίνοντας από ελικόπτερο.

In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor Tanker Bella I and the Motor… pic.twitter.com/EZlHEtcufX — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 7, 2026

Στη συνέχεια, περίπου 10 άτομα φαίνονται στο κατάστρωμα του σκάφους.

